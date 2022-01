Det var under gårdagen som Ben Mitkus, 27, för första gången öppet visade upp sin nya kärlek Caroline Johansson på Instagram. Läs mer här.



Youtubestjärnan lade upp en bild på paret när de ömsint kysser varandra och skrev “Vi”.

Kommentarsfältet svämmade över med kärlek och grattishälsningar till turturduvorna, men alla verkar inte lika glada över nyheten…

Därför gjorde Ben Mitkus och Diana Baban slut

I september 2021 gick nämligen Ben Mitkus och influensern Diana Baban, 29, skilda vägar. Ett besked som chockerade följarna då det skedde mitt under parets romantiska resa. På Instagram skrev Diana att förhållandet tog slut på Bens initiativ. Läs mer om uppbrottet här.

Sedan dess har relationen mellan exen varit minst sagt frostig.

Bråket mellan Jasse och Diana

Diana Baban verkar just nu istället fokusera på sig själv och köra sitt eget race. Vid sin sida har hon ofta vännen Jasmine “Jasse” Gustafsson, 28. Men inte heller den relationen har varit helt spikrak.

De lärde känna varandra under en inspelning av Ex on the beach, och flyttade sedan ihop när de kom hem. Men kort därpå blev duon ovänner och pratade inte med varandra på ungefär ett år.

Diana och Jasmine är dock goda vänner idag, och relationen ser ut att vara starkare än någonsin.

Nu verkar nämligen Jasmine Gustafsson allt annat än glad över Ben Mitkus nya förhållande.

Jasmine Gustafsson ryter ifrån

Kreatören Cluee News som rapporterar om Youtube-relaterade nyheter lade upp en bild på Instagram i samband med att Ben droppade den nya kärleksbomben.

Men i kommentarsfältet var det något som stod ut lite extra.

Under bilden hade Jasmine Gustafsson skrivit: “Nämen se där, känns inte detta mönster ganska bekant nu” följt av en skrattande emoji.

Foto: Instagram/clueenews





Jasmine verkar med andra ord ställa sig rejält kritisk till Bens nya förhållande.