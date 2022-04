Alice Stenlöf och Lucas Armando Feola är återförenade

I november förra året berättade influensern Alice Stenlöf, 25, i en vlogg att hennes tidigare assistent Lucas Armando Feola, 24, slutat jobba för henne.

– Han har fått ett jobberbjudande han inte kunde tacka nej till, säger Alice i vloggen.

Spekulationerna om vart han skulle ta vägen istället lät sig inte vänta, och ett tag misstänkte följarna att han skulle börja jobba på Caia Cosmetics.

Foto: Instagram/biancaingrosso

Och helt fel ute var de faktiskt inte. Ett par veckor senare stod det klart att Lucas Armando Feola kommer börja jobba med Bianca Ingrosso, 27, och Lovisa Worge, 25, i deras nya bolag Ani Who AB.

Mer om det kan du läsa här.



Hur är relationen mellan Alice och Lucas idag?

I samband med att Lucas slutade jobba hos Alice Stenlöf åkte hon iväg på långresa till Costa Rica, som hon kom hem från för bara ett par dagar sedan. Att de inte umgåtts så mycket har därmed naturliga förklaringar – men hur är egentligen deras relation nu när Lucas sagt upp sig?

Foto: Youtube

Den frågan fick Lucas besvara när han gästade podcasten "Måndagsvibe" i februari, och då visade det sig att han och Alice inte hade hörts något alls under hennes tropiska resa.



– Den (relationen till Alice Stenlöf, reds anm.) är bra. Vi har... alltså, vi har inte hunnit prata för det är ju åtta timmars (tidsskillnad, reds anm.). Vi har sagt sen hon åkte att vi ska ringa varandra, men sen har vi ringt om varandra hela tiden. Men det får väl bokas in, säger Lucas Armando Feola i podcasten.

Nu återförenas Alice Stenlöf och Lucas Armando Feola

Nu är Alice Stenlöf tillbaka i Stockholm, och i sin senaste vlogg dyker ett minst sagt bekant ansikte upp. Ja, för när hon beger sig in till stan för en lunchdejt är det ingen mindre än Lucas som är sällskapet.

Foto: Youtube

Foto: Youtube

– Vet ni vem jag ska träffa nu? Oh my god. Det är honom jag ska äta lunch med, säger Alice i vloggen.



– Guess who's back? You and me, säger Lucas Armando Feola när han närmat sig Alice och hennes vloggkamera.

I vloggen fick man se hur duon avnjöt en god lunch, och sen fortsatte Alice iväg på jobb med sitt klädmärke A-dsgn.