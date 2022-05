Vännernas känga efter Lovisa Worges kärleksavslöjande: "Som en fjortis..."

Radarparet Lovisa Worge, 25, och Lucas Armando Feola, 25, fann varandra när de jobbade som Bianca Ingrossos, 27, och Alice Stenlöfs, 26, respektive assistenter. Och även om de båda nu har klättrat till nya roller, så står de varandra fortfarande väldigt nära.

Följarnas frågor om Lovisa Worge och Lucas Armando Feolas relation

Många följare menar till och med att de spenderar lite för mycket tid ihop för att endast vara vänner. Inte sällan får duon frågor om deras relationsstatus.

Under en frågestund på Instagram fick Lovisa Worge nyligen en fråga på ämnet.

"Hur länge har du och Lucas varit tillsammans?", frågade en följare. Här kan du läsa vad hon svarade.

Bianca Ingrossos avslöjande om Lucas och Lovisas kärleksliv

På samma tema fick folket dessförinnan ännu en kärleksuppdatering från Lovisa och Lucas. Under en lunch för några veckor sedan hintade nämligen Bianca Ingrosso, i en vlogg, om hur det går på den romantiska fronten för Lovisa och Lucas.

Foto: Youtube/Bianca Ingrosso

– Lucas, bra jobbat i helgen. Ett steg i rätt riktning. Nästa gång blir det åka av.

– Ja, han har ju inte gjort något ännu men nästa gång... då, sa Lovisa.

– Men jaha, hur går det med din kille då, frågade Bianca.

– Haha, det går bra, svarade Lovisa kryptiskt.

Lovisa Worge kärleksavslöjande: "Distans..."

Vem denna flamma är förblir oklart. Men för de nyfikna droppas nu ännu en ledtråd om Lovisas relation. Den här gången var det dock inte Bianca som gav följarna lite smaskig information om hennes kärleksliv, utan Alice Stenlöf.

I Alice Stenlöfs senaste vlogg får vi följa med på en riktig influencerresa till Marbella, och det är en hel radda välkända ansikten som är med på äventyret. I videon får hon sällskap av bland annat Moa Mattsson, Andreas Wijk, Lucas Armando Feola och Lovisa Worge. Och det är just något som den sistnämnda säger som väcker reaktioner bland delar av ressällskapet.

Foto: Youtube/Alice Stenlöf

När gänget precis har landat på spansk mark ser man Lovisa stå med näsan ner i telefonen.

– Lovisa snapchattar hela tiden, hon är som en liten fjortis, säger Lucas.

– Med en kille?, frågar Alice.

– Ja, bekräftar Lucas.

– Well, that’s a red flag if I’ve ever heard of one, skojar Alice.

Uttrycket "red flag" syftar ofta till en varningssignal i en romantisk relation.

– Nej, det är det inte. Lyssna, vi har ju distans, och då måste man ju prata någonstans, försvarar sig Lovisa.

– På SNAP?!, säger en chockad Alice.

– Men vadå, är det jättekul att skicka hundra sms, när man inte kan ringa? Det är roligare att skicka bilder. Men jag snapchattar ju inte med andra.

– Jag undrar vad hon skickar bilder på. På snap..., säger Lucas lurigt.

– Och vad skickar vi bilder på?, säger Lovisa hemlighetsfullt och sätter fingret för munnen.

Foto: Youtube/Alice Stenlöf

– Det är inte alls “red flag”, inflikar Lovisa.

– Red flag!, ropar Lucas sedan skämtsamt.