VC Barre erbjuder PH-Denice pengar under livevideo – men det slutade inte som tänkt

VC Barre är just nu en av landets mest spelade rappare. Han slog igenom 2020 då han gästade barndomsvännen och branschkollegan ADAAM:s singel "Nuförtiden". Nu, knappt två år senare, har han hunnit bli en etablerad artist på den svenska rapscenen med hits som "Vvvalsta" och "Topp".

Bildkälla: vcbarre/Instagram

Han är just nu aktuell med Kalla fakta: Älskad hatad hiphop där han berättar om livet innan artisteriet och musiken som synliggör samhällsproblemen i utsatta områden.

VC Barre sände live med Denice Melinn

Det var många som kände igen Denice Melinn när hon 2021 klev in i Paradise Hotel. Hon har nämligen synts på både TikTok Instagram och i en rad musikvideos.



När Nyheter24 intervjuat Denice var det två saker hon inte ville diskutera under intervjun.

– Jag vill inte prata om min kost eller min OnlyFans sa hon artigt men tydligt.

Denice Melinn. Bildkälla: Vifree

Tidigare i veckan dök Denice upp i en livevideo tillsammans med VC Barre. Denice och Barre småpratade till en början tills han plötsligt frågade henne:

– Ska vi inte göra en grej. Kan du inte sätta på en av mina låtar och göra en dans till, säger han.

– Nej?, svarade Denice.

Duon sände live på TikTok. Bildkälla: TikTok

– Jag skickar pengar till dig.

– Om du skickar före så gör jag det.

– Vi förhandlar då.

– Jag tänker inte förhandla här och nu. Sorry not sorry, svarade hon

– Då går vi inte live. Sorry not sorry, svarade Barre och avslutade livevideon.

Som det kan gå...

Vill du se videon kan du göra det här.