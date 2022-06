Följarna rasar efter Bingo Rimérs intima bild på Julia Franzén

Realityprofilen och influencern Julia Franzén, 31, och fotografen Bingo Rimér, 46, är störtförälskade, för andra gången. Och det råder ingen tvivel om att passionen och kärleken flödar mellan profilerna. Något som de inte är blyga att visa upp på sociala medier.

Bingo Rimér: "Bakis som en örn och kåt som en björn"

Bingo har sedan relationens start flitigt publicerat bilder på Julia som är både romantiska – men många även väldigt oblyga. Följer man de nykära turturduvorna på sociala medier får man med andra ord ta del av vissa andra, mer intima detaljer.

"Jag vaknade tidigt imorse bakis som en örn och kåt som en björn”, skrev Bingo nyligen under en lättklädd bild på sin flickvän.

En del av den borttagna bildserien. Foto: bingorimer/Instagram

Bilden, som nu är borttagen, väckte minst sagt starka känslor hos följarna. "Är det bara jag som äcklas åt det här inlägget?", löd en upprörd kommentar.

Martin Melins intima bild på Julia Franzén och Bingo Rimér

Och det är inte bara bilder som Julia och Bingo lägger ut själva som skapar reaktioner. Nyligen la även polisen och profilen Martin Melin upp selfie, där paret syntes i bakgrunden. Och Bingo och Julia ägnade sig åt en minst sagt intressant aktivitet på bilden. Bingo satt nämligen gränsle över flickvännen Julia, samtidigt som de ger varandra en kyss.

Foto: Instagram/themartinmelin

I kommentarsfältet är det både ris och ros från följarna, här kan du läsa mer om den intima bilden.

Bingos bild på Julia väcker återigen starka reaktioner

Julia Franzén har tagit sitt pick och pack och flyttat till hennes och Bingo Rimérs gemensamma lägenhet i Marbella. Det innebär att paret nu har ett distansförhållande.

Det var just när Julia kom hem till Stockholm igen som Bingo la upp ännu en intim bild på sin flickvän. Och det dröjde inte länge innan kommentarerna från följarna började droppa in. Vissa mer kritiska än andra.

Foto: Instagram/bingorimer

Foto: Instagram/bingorimer

Bildserien föreställer Julia poserandes vid ett middagsbord, och under inlägget har Bingo skrivit: "Äntligen är hon hos mig. Jag har väntat och längtat".

“But showing her but on a restaurant? Varför?”, skriver en följare.

“Hon är helt otroligt vacker och du är grym på att fotografera och tagit många bilder på kvinnor då det är ditt yrke. Dock fattar jag inte varför du vill exponera kvinnan du älskar till alla dessa människor som följer dig?”, menar en annan person.

“Detta är väl inte ute på en restaurang??”, lyder en kommentar – varpå en annan följare svarar:

“Varför skulle det inte kunna vara det? Är det skorna på sitsen som upprör?”

Huruvida Bingo och Julia befann sig på en resturang eller inte är fortfarande oklart. Oavsett så verkar det minst sagt engagera följarna!