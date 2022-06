Allt du behöver veta inför Lollapalooza Stockholm 2022

När och var är Lollapalooza Stockholm?

Från fredag 1 juli till söndag 3 juli hålls Lollapalooza Stockholm på vackra Gärdet i Stockholm. Området öppnar kl 12:00 och stänger efter den sista konserten vid midnatt varje kväll.

Vilka artister spelar på Lollapalooza Stockholm?

Över 80 artister kommer att uppträda på 5 scener under helgen. Bland annat Pearl Jam, Post Malone, Lorde, The Killers, Jack Harlow, Tove Lo, Måneskin, Imagine Dragons, Alesso, Veronica Maggio, Haim, Polo G, Lewis Capaldi, Anitta och många fler.

Vad är det för resväg till Lollapalooza Stockholm?

Uber är den officiella taxipartnern till Lollapalooza Stockholm och vi rekommenderar att ladda ner och använda Uber-appen för transporter inom Stockholm under helgen. Då det kommer vara mycket folk är även en promenad ett smidigt alternativ. Närmaste tunnelbanestation är Karlaplan, därifrån följer du Valhallavägen rakt fram tills du ser området, det bör inte ta mer än fem minuter. Om du väljer att ta dig fram via elsparkcykel eller liknande: Tänk på att vara försiktig, och inte minst nykter!

Hur stort är Lollapaloozas festivalområde?

Festivalområdet är ca 190 000 kvm stort och det kommer att finnas fem scener på plats.

Hur blir vädret på Lollapalooza 2022?

Prognosen inför helgen utlovar i skrivande stund fantastiskt festivalväder med sol och upp till 27 grader varmt under helgen. Glöm inte solkräm och att dricka mycket vatten!

Hur köper du biljetter till Lollapalooza?

Du kan köpa biljetter via den officiella återförsäljaren Ticketmaster. Platinum- och Lounge VIP-biljetterna är utsålda, men än så länge finns det 3-dagars festivalpass samt 1-dagsbiljetter kvar.

Vilka restauranger finns på festivalområdet?

Det kommer att finnas över 40 restauranger på festivalområdet. Med kända krogar som bl.a. Riche, Sturehof och Texas Longhorn, högklassiga kockar som Tommy Myllymäki och Gustav Leonhardt, och foodtrucks som Mackverket, Jeffreys Food Truck, Soulistic Food Truck och glass från Kennys Gelato kommer du definitivt inte att gå hungrig.

Har Lollapalooza någon åldersgräns?

Nej, det finns ingen åldersgräns för Lollapalooza Stockholm då det är en festival för alla! Om du är under 13 år måste du ha målsmans sällskap för att röra dig fritt på området och en Kids Ticket. 18-årsgräns (eller i målsmans sällskap) gäller i barområden och på Lolla Lounge (VIP). Det finnve även ett område anpassat för barn med underhållning, musik, aktiviteter och mat - håll utkik efter Kidzapalooza-området!

Vilka artister spelar vilka dagar?



Fredag

Imagine Dragons

The Killers

Polo G

Red Bull: Ord Mot Ord

Jack Harlow

Alesso

Anna of the North

Anitta

Måneskin

Jimmy Eat World

Timbuktu & Damn!

Kaleo

Joel Corry

The K’s

Rhys

Mother Mother

Jonas Blue

Modest Mouse

Grandson

Teddy Failure

Remi Wolf

Lady Bee

Hannes

JÁNA

W&W

Riton

Broiler

Oliver Malcolm



Lördag

Post Malone

Benjamin Ingrosso

Veronica Maggio

Goldlink

Nina Kraviz

Glass Animals

Tove Lo

Billie Marten

A36

Zhu

Purple Disco Machine

Little Jinder

The Kid Laroi

Meduza

NEA

Mimi Webb

Miynt

Birkir Blaer

Peach Tree Rascals

Aziya

Zoe Wees

Mitski

Tjalan

Casper The Goast

Molly Hammar

Rico Nasty

Jübel

Glaive

Oskar Syk



Söndag

Pearl Jam

Lorde

HAIM

Biffy Clyro

Lewis Capaldi

Miriam Bryant

Galantis

Dillon Francis

Sigrid

IDLES

Jerry Cantrell

Graveyard

LOVA

Turnstile

Shouse

Dimitri Vangelis & Wyman

Oscar Zia

Wolf Alice

Owenn

Grant

Ellen Krauss

White Reaper

Emerald

You Thant

KennyHoopla

ASK:ME