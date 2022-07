Lisa Magnusson är Viktor Leksells flickvän

Victor Leksell, 25, är multitalangen från Göteborg som knockade juryn totalt när han 2017 klev in i Idol med gitarren i högsta hugg.

Viktor Leksell i Idol 2017. Bildkälla: Youtube

Efter succén i Idol valde Viktor att lägga fotbollsskorna på hyllan för att istället satsa helhjärtat på musiken. Och tur var väl det.



Viktors musikkarriär har gått spikrakt uppåt och 2020 blev hans låt "Svag" den mest spelade låten i Sverige med hela 175 miljoner streams på Spotify.

I skrivande stund streamas hans musik omkring 2 miljoner gånger i månaden.

Nyligen gick Viktor igenom en tuff period när nära vännen och kollegan Nils Einár Grönberg mördades kallblodigt den 21 oktober i Hammarby Sjöstad.

Viktor och Einár höll under tiden på att spela in en låt tillsammans. En låt som han sjöng för publiken under Brännbollsyran.

Hon är Viktor Leksells flickvän

Det är inte bara karriären som gått bra för Viktor under de senaste åren. Hans kärleksliv blomstrar för fullt även det. Viktor är tillsammans med Lisa Magnusson. Paret bor tillsammans i en lägenhet i Stockholm och på Instagram kan man följa parets mysiga vardag tillsammans.

Viktor kopplades under en period ihop med Linn Ahlborg och profilerna synes under en period umgås flitigt . Men en dag bröt de kontakten. Mer om det kan du läsa här.