Den som är inne och scrollar mycket på Instagram har nog inte missat Rosanna Charles, 33, som den senaste tiden dykt upp på välkända influensers sociala medier titt som tätt.

Hon har dykt upp på flera av Bianca Ingrossos senaste festkvällar på Instagramstory, och hamnade för ett par veckor sedan i blåsväder för sin bilkörning.

Då la CAIA-grundaren ut ett klipp på sin story där Rosanna "körde som en idiot" i över 150 kilometer i timmen, som kort senare raderades.

Foto: Youtube

Hänger med Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf

Den som följer Alice Stenlöf har även kunnat se Rosanna komma till undsättning under Way out West-helgen.

Då ställde hon sig upp och höll ett välkomsttal å Alice vägnar när influensern bjöd in till en stor middag i hemstaden Göteborg. En riktig klippa, med andra ord!



Rosanna Charles är en välkänd nöjesprofil

Ja, Rosanna Charles är helt klart en ny inne-pinne bland influenserna på Instagram. Men den trogne följaren vet om att hon varit en väletablerad profil i nöjessvängen under många års tid.

Redan 2011 var hon en vimmeldrottning på Stureplan, och under åren har hon umgåtts flitigt med profiler som Amir Akrouti, Jackie Ferm och Paulina "Paow" Danielsson.

Vad jobbar Rosanna Charles med?

Rosanna Charles är högaktuell med podcasten "Två meter dumheter" som hon har ihop med Emilio Araya. Vännerna delar frispråkigt med sig av blöta festnätter, roliga anekdoter och inblickar i det vardagliga livet.

Och på tal om vardag så går det snabbt upp för den som lyssnar på podden att Rosanna Charles är en kvinna med många bollar i luften. Vad är det hon jobbar med egentligen?

– Jag jobbar som manager/agent åt bland annat Sanna Guidetti och Linda Pira, så sköter samarbeten, tv-jobb och så vidare. Utöver det har jag podden Två meter dumheter med Emilio, säger hon till Nyheter24.