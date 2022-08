Kaos bland Josefine Qvists följare efter Niclas Wahlgrens kommentar: "Du har barn..."

Josephine Qvist, 30, är en av våra mest omskrivna dokusåpadrottningar som vi sett i otaliga Ex on the beach-säsonger.

Efter sina säsonger har Qvist stannat kvar i rampljuset då hennes följarskara älskar att se vad hon har för sig om dagarna på hennes sociala medier där de kan hänga med på ett hörn. Bland annat har hon en Youtubekanal med cirka 100 000 prenumeranter.

Josephines kärleksliv har också varit någonting som medierna mer än gärna satt tänderna i och nyligen gick hon ut med att det var slut mellan henne och dåvarande pojkvännen Nick Ebert.

Josephine Qvist är en av deltagarna i Kompani Svan

Men, när ska vi då få se Qvist i TV-rutan igen?

Det är nämligen snart. Hon är i år en av deltagarna i nysatsningen "Kompani Svan" där ett stort gäng kändisar får testa sina gränser både fysiskt och psykiskt under ledningen av Gunde Svan.

Under inspelningen är det flera deltagare som berättat att de träffade en rad nya vänner och kom folk väldigt nära.

Detta fick följarna se ett smakprov på när Qvist nyligen publicerade en bild på sig själv i underkläder. I sedvanlig ordning haglade det in kommentarer under bilden – varav en av kommentarerna kom ifrån Niclas Wahlgren.

"Får man va så här nakey på IG. HOPPAS NI HAFT EN FANTASTISK HELG", skrev hon till sin bild.



Josephine Qvist. Bildkälla: Instagram

"Ja! Så eller klädd i M90 spelar ingen roll för du är lika fin i båda ", skrev Niclas Wahlgren, 57. Vilket snabbt rörde upp känslor i kommentarsfältet.

Vissa av följare ansåg att kommentaren var opassande på grund av ålderskillnaden mellan profilerna och det faktum att Niclas har barn.

Josephine å andra sidan har inte svarat på kommentaren.