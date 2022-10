Antonija Mandir chockar följarna med sin senaste bild: "Bieber?"

Livet rullar sannerligen på för Antonija Mandir, 26.

Mandir som slog igenom i Ex on the beach 2017 växer konstant på sociala medier och har idag 348 000 prenumeranter på sin Youtubekanal. Hon har även varit med i två säsonger av Svenska Powerkvinnor och är nu aktuell med Mullvaden.

Nyligen valde Antonija har valt att kapa håret rakt av. Någonting som sannerligen passar henne bra, detta tyckte även hennes följare som snabbt överöste henne med komplimanger kring den nya frippan:

"Känner inte igen dig! Du blev så fin och ser vuxnare ut", skrev en följare.

"Klockrent.... bam så snyggt!, skrev en annan.

"OMG! Så himla fint jag dör!!", skriver en tredje följare som verkar vara chockad över förändringen.

Men nu har hon på nytt chockar följarna med en ny look – nämligen långt går med lugg. Och det var flera stycken som vid första anblick trodde att det var Hailey Bieber på bilden.

Och ja, helt olikt är det inte.