Jesper "Jeppe" Johansson, 32, slog igenom med dunder och brak i "Paradise Hotel" 2013. Han kammade hem hela tävlingen och kastade dessutom den berömda kulan i backen på finalen, mitt framför ögonen på partnern Aina Lesse.

Och det var inte det sista tv-tittarna fick se av Jeppe Johansson i rutan. Efter debuten medverkade han i Ex On the Beach 2016 och ytterligare två PH-säsonger, år 2017 och 2019. Den sista inspelningen fick han hastigt lämna på grund av regelbrott.

Men vad var det som hände egentligen? Läs mer om Jeppe Johanssons regelbrott i Paradise Hotel här.

Foto: Viafree

Helomvändningen – här är Jeppe Johanssons nya liv

I en ny intervju med Expressen berättar Jeppe Johansson mer om sitt liv idag – som ser helt annorlunda ut jämfört med för några år sedan.

Han bor i en lägenhet i Malmö, börjar dagarna med meditation och har precis lagt sin karriär som online-pt åt sidan för att slutföra sina studier till snickare. Han har nästan slutat dricka alkohol helt, och dessutom dragit ner rejält på sina intima relationer.

– Jag känner mig väldigt redo för att träffa någon att dela något med på ett djupare plan, men jag har samtidigt blivit så otroligt kräsen. Jag är snart guldmunk... Inte haft sexuell kontakt på ett år. Det har aldrig hänt sedan jag förlorade min oskuld, säger Jeppe Johansson till Expressen och fortsätter:

– I dag prioriterar jag hälsan före allt. Jag har festat och krökat för flera livslängder. Om folk visste hur mycket jag druckit, pippat och dragit ladd så hade de fattat...

Jeppe Johansson: "Levde rätt sexskadat"

Jeppe Johansson ser tillbaka på åren som dokusåpakung som destruktiva, fulla av fest och ett svårmättat bekräftelsebehov.



– Jag levde rätt sexskadat där ett tag, säger han till Expressen.

Han stänger inte dörren för ytterligare en tv-medverkan, men då lockar äventyrsprogrammet Robinson mer än en dokusåpa.