Den världskända kompositören Burt Bacharach har avlidit

Kompositören Burt Bacharach har avlidit, rapporterar AP. Han var upphovsmannen till låtar som “I say a little prayer” och “Raindrops keep fallin’ on my head”.

Burt Bacharach var en av de största kompositörerna av popmusik under 1900-talets andra hälft. Hans favoritsångerska var Dionne Warwick och den som oftast satte ord till tonerna var långvarige samarbetspartnern Hal David. När Bacharach och journalisten Hal David träffades i New York 1957 föddes en musikalisk duo i klass med John Lennon och Paul McCartney och Elton John och Bernie Taupin. Förutom Warwick tolkade även Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones, Elvis Presley och The Beatles hans hitlåtar. Bacharach fick totalt sex Grammypriser och tre Oscarsstatyetter. 2001 tilldelades han Polarpriset. I en intervju med TT inför en spelning i Malmö 2013 sade Bacharach att han såg fram emot att besöka Sverige igen. – Senaste gången jag spelade där var 1963 när jag ackompanjerade Marlene Dietrich på Berns Salonger. Kom från en musikalisk familj Han föddes i Kansas City 1928 med en mamma som skrev musik och lärde honom att spela piano. Han studerade musik vid universitetet och efter att ha tagit värvning 1950 träffade han den då populäre artisten Vic Damone under militärtjänsten. De följande åren följde han med Damone på turné som ackompanjatör. Tillsammans med Hal David skrev han över 100 låtar. Samarbetet avslutades 1973 efter filmen "Lost horizon", en fantasy-musikal som floppade på bio. Bacharach blev deprimerad och isolerade sig på sitt sommarställe. – Jag ville inte jobba med Hal eller någon alls, berättade han för AP 2004. Men han återkom till musiken och även samarbetet några år senare. 1998 skrev han låtar till Elvis Costello coh albumet "Painted from memory". Han gav ut sin självbiografi "Anyone who had a heart" 2013. Burt Bacharach blev 94 år.