Det var under veckan som det kastades in en rad godsaker in i Robinson. Vissa var blyga, medan andra var mer oblyga.

Årets säsong av Robinson har i flera veckors tid bjudit tittarna på dramatik, tävlingar, pakter och tvister. Vecka efter vecka blir deltagarna bara färre och färre och vissa har även valt att lämna frivilligt på grund av både regelbrott och hårda påfrestningar. Några av årets deltagare. Bildkälla: TV4 Någon som med näbbar och klor kämpar för att hålla sig kvar är Dennis Boelius som befunnit sig på både den vanliga Robinson-ön, Gränslandet samt utmanat Sanna Strand i en så kallad duell. Dennis Boelius. Bildkälla: TV4 På grund av den så kallade "tjejpakten" valde dock Dennis att lägga sig i duellen då han lovat att vara lojal mot tjejerna. Pakten är någonting som tittarna stört sig ordentligt på. Han hamnade då i Gränslandet men lyckades ta sig tillbaka samt haffa sig en immunitet. Väl tillbaka har han funnit sin plats i gruppen, men under ett tillfälle var det en rad sura miner på grund av Dennis. Robinson 2023: Chips-kalas delar upp tittarna Deltagarna fick sig nämligen en liten slant som de skulle kunna använda på en auktion. Många sparade sina slantar hela aktionen igenom i hopp om att kunna köpa sig en extra röst eller dylikt.

Men Dennis – han la sina slantar på både chips, öl och kött med pommes. Utöver detta fick han sig även ett bad. Aktion. Bildkälla: TV4 Några av deltagarna ansåg att Dennis var lite okänslig i sitt utförande. Det tyckte även en del tittare. Andra – de tyckte att Dennis var en "kung". Och ja, det passar väl minst sagt med tanke på att han har med sig en kungakrona.