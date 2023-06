Benjamin Ingrosso avslöjade nytt kändisligg till Pernilla under sitt uppträdande

Pernilla Wahlgren har tidigare gått ut med att hon låg under två stycken under sin medverkan i Let's Dance. Och under hennes medverkan i Benjamin's avslöjades ännu en....

Realitystjärnan och profilen Pernilla Wahlgren, 55, syns ständigt på svenska folkets tv-skärmar och bjuder på sig själv och sin familjs vardagliga liv. Pernilla är nu aktuell med två nya program – det första är Villa Wahlgren där tittarna får följa med under tiden Pernilla bygger sitt drömhus på Lidingö, Stockholm. Det andra programmet är ingenting mindre än Allsång på Skansen som Pernilla i år kommer att leda. Men är det någonting som de senaste åren satt Wahlgrens-familjen i fokus – då är det långköraren Wahlgrens värld där man varje vecka får följa familjens upptåg. I ett avsnitt var Pernilla bland annat på besök hos Petter Stordalen under sin korta vistelse i Oslo. Pernilla Wahlgren var på besök hos Petter Stordalen. Bildkälla: discovery+ Under middagen kom de in på Pernillas medverkan i Let's Dance då hon plötsligt avslöjade att hon haft sexuellt umgänge med två personer som var med.

– Jag låg med två när jag var med. Både min danspartner och en konkurent, skrattar Pernilla under avsnittet. Pernilla Wahlgren var med i Let's Dance 2012 och kom på sjunde plats tillsammans med sin danspartner Tobias Bader. Bildkälla: Stella Pictures Men det är inte den enda kända profil som Pernilla kuckilurat med.

Benjamin avslöjade ännu ett ligg till Pernilla. Bildkälla: TV4 I senaste avsnittet av Benjamin Ingrossos eget program "Benjamin's" kliver ett gäng nära och kära in i restaurangen på slutet. Detta medan Benjamin sitter och sjunger en låt av Tommy Nilsson. Tommy Nilsson. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Så fort han får syn på Pernilla avbryter han sången och utbrister:

– HAH, min mamma har legat med Tommy Nilsson! Dock är detta någonting som Pernilla snabbt gick ut och sa var en osanning. "Ok då får man dementera att en absolut inte har legat med Tommy Nilsson", skriver Pernilla och förklarar att hon och Tommy spelat kärlekspar i en Sound of Music-föreställning, och att Benjamin måste fått det hela om bakfoten. "Tror bestämt min käre son Benjamin Ingrosso farit med GROV osanning i detta fall...!", avslutar hon.