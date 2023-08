Kishti Tomita vågade inte åka tunnelbana efter hoten: "Behövde ha säkerhetsvakter"

Kisthi Tomitas ålder – hur gammal är hon?

Kishti Tomita föddes den 19 november 1963, vilket innebär att hon fyller 60 år under vintern 2023.

Kishti Tomitas längd – hur lång är hon?

Kishti Tomita är 154 centimeter lång, något hon berättat för Hälsoliv.

Kishti Tomitas namn

Kishti Tomita fick namnet Kirsti Sylvia Margareta Olsén när hon föddes. Efternamnet Tomita tog hon i samband med att hon gifte sig med sin före detta man, Takeji Tomita. Numera är hennes fullständiga namn Kishti Tomita Toure.

Har Kishti Tomita barn?

Kishti Tomita har inga barn. I en intervju med Allas har hon tidigare berättat om känslorna kring barnlösheten.

– Det var jobbigt under många år och länge kunde jag inte prata om det. Jag ville göra den här resan på egen hand utan att prata om det med medierna. Men processen har varit svår, kanske är det lättare att erkänna hur svår när man har kommit ur den, när hormonerna har lagt sig lite. Nu är jag på andra sidan, både fysiskt och emotionellt. Men säg inte det till en kvinna som är mitt uppe i det – då känns det som om livet rinner ur en med varje mens. Jag vet det av erfarenhet.

Kishti Tomitas partner – vem är hennes pojkvän?

Kishti Tomita lever tillsammans med den 20 år yngre pojkvännen Souleymane Toure. När Kishti var i Senegal och undervisade i afrikansk sång och röstmeditation träffade hon pojkvännen via gemensamma vänner.

– Jag blev kär i hans röst och hans hjärta och han kände likadant. Jag visste inte hur han såg ut. De flesta människor talar från magen, könet eller hjärnan. Hans röst kom direkt från hjär­tat. Jag bara kände det, har hon sagt i en intervju med Hälsoliv.

Vad hände med Kishti Tomitas hund?

I slutet av 2021 dog Kishti Tomitas hund, Lakahmi, något Nyheter24 då skrev om. En okastrerad soft coated wheaten terrier attackerade den lilla hunden, som avled till följd av betten.

Vad jobbar Kishti Tomita med?

Kishti arbetar som röstcoach och artist. Faktum är att hon var Sveriges första röstcoach, något hon skriver om på sin hemsida. Utöver det är hon även en av fyra jurymedlemmar i TV4:s långkörare ”Idol” tillsammans med Alexander Kronlund, Katia Mosally och Anders Bagge.

Vilka artister har Kishti Tomita jobbat med?

Kishti Tomita har en lång karriär som röstcoach och har bland annat arbetat tillsammans med artister som Robyn, Petter, Loreen, Måns Zelmerlöw och Paula Abdul för att nämna några.

Kishti Tomita i Idoljuryn

När tv-programmet Idol lanserades i Sverige så var Kishti Tomita en av de första jurymedlemmarna. Programmet hade premiär 2004 och Tomita medverkade fram till 2007 tillsammans med Daniel Breitholtz, Peter Swartling och Claes af Geijerstam.

2017 gjorde Kishti Tomita comeback i juryn och har medverkat sedan dess.

På sin hemsida berättar Kishti Tomita om hur det fungerar under en Idol-audition och hur många sökande de kan behöva lyssna på varje dag.

– Det varierar från säsong till säsong. I vissa kunde vi höra 80 stycken under en dag, under andra cirka 30-35 stycken. Vi träffar varje kandidat under en längre tid vid varje audition. Vi har också ett team som åker runt hela Sverige och letar efter talanger.

I en intervju med Aftonbladet har hon berättat om hur det var att kliva in i rollen som jurymedlem från början och kritiken haglade från artister och hot från fans.

– Flera av oss behövde ha säkerhetsvakter 24 timmar om dygnet för livhankens skull.

Hon berättade även att hon under vissa perioder inte vågade åka tunnelbana av rädsla för att bli nedputtad på spåret.

Vad heter Kishti Tomita på Instagram?

På Instagram heter Kishti Tomita @kishtitomita och delar där med sig av bilder till över 16 000 följare.