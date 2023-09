Måns Zelmerlöws diss mot Per Andersson: "GW ringer"

Per Andersson ålder – hur gammal är han?

Per Andersson föddes den 17 november 1976, vilket innebär att han fyller 47 år under vintern 2023.

Per Andersson längd – hur lång är han?

Många är nyfikna på hur lång Per Andersson är.

– Jag är 178 men jag kan upplevas mindre i tv. Jag tänker att man blir mindre i rutan, man får ha en jäkla stor tv om jag ska vara 178 centimeter, har komikern skämtsamt sagt till Hänt tidigare.



När slog Per Andersson igenom som komiker?

Per Andersson slog igenom som en del av "Grotesco"-gänget under 2000-talet. I SVT:s "Stjärnorna på slottet" har Andersson berättat om barndomstraumat som ledde honom till humorbranschen.

– Mitt första minne är att jag ska dö, konstaterade han i programmet och återgav hur han var nära att drunkna som treåring, men att han räddades av sin pappa.

– Kanske är det därför jag blev komiker. För att jag vet att allting kan ta slut närsomhelst.

Har Per Andersson fru?

Per Andersson var under 25 år gift med Malin Carlsson. Men under vintern 2022 stod det klart att paret skulle gå skilda vägar.

"Goa Malin! Vi behövde göra en förändring. Och vi vågade! Vi är de bästa av vänner, nästan grannar och ett kanonteam! Vi känner oss modiga och starka och vi kommer absolut att synas ihop men vi är inget par längre.

Vi kommer fortsätta stötta varann och värna våra fantastiska barn!", skrev komikern om sin tidigare fru i ett inlägg på Instagram då.

Har Per Andersson barn?

Per Andersson har två barn tillsammans med sin tidigare fru Malin Carlsson: sönerna Ture och Tage.

Var bor Per Andersson?

Per Andersson bor i en kommun i Stockholms län.

Säljer Per Andersson vin på Systembolaget?

Tillsammans med Winemarket har Per Andersson lanserat flera viner på Systembolaget. Efter att komikern lagt upp sketcher på Instagram där han delat med sig av "helgens vintips" fick han förfrågan om att kliva in i vinbranschen.

– Min son hade avslutning och då kom en pappa fram till mig och sa att det vore kul att göra ett vin ihop och det kändes som en kul grej , har Andersson berättat för Mölndals-Posten tidigare och förklarade att det hela var långt ifrån planerat:

– Jag är lika chockad själv, jag har aldrig ens tänkt tanken.

Per Anderssons shower: "Räkhäst" och "Tomten och Bocken"

Genom åren har Per Andersson medverkat i en rad föreställningar och under de senaste åren har han gjort succé med showen "Räkhäst – I huvudet på Per Andersson".

Under 2023 ska han dessutom ge sig ut på en julshow, med namnet "Tomten och Bocken – Rider igen" med artisten Måns Zelmerlöw. Och i ett klipp på Instagram ger duon ett litet smakprov på vad som komma skall, i form av en sketch där de spånar idéer till showen – innan Zelmerlöw skämtsamt dissar komikern.

– Du, jag ser att GW ringer här. Jag måste ta detta. Han ligger på. Jättebra spån. Vi hörs nästa vecka, säger han innan han hastigt avbryter samtalet.

Vad heter Per Andersson på Instagram?

På Instagram hittar du Per Andersson under namnet @peranderssonthereal.