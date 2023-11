Så fick Nea ett lejonärr på benet: "Fick gå in och klappa"

Neas riktiga namn – vad heter hon egentligen?

Nea är, inte helt oväntat ett artistnamn och hennes fullständiga namn är i själva verket Anna Linnea Södahl.

Neas ålder – hur gammal är hon?

Nea föddes den 17 september 1987, vilket innebär att hon fyller 38 år under hösten 2024.

Är Nea född i Sydafrika?

Nea är född i Sydafrika och bodde där fram till tre års ålder när hennes föräldrar var med och bekämpade apartheidsystemet.

I samband med att Nea, när hon var 12 år gammal, återvände till landet fick hon ett minne för livet: i form av ett ärr från ett lejon.

– Det var små lejonungar som var i en bur som man fick gå in och klappa. Så var det en lejonunge som rev mig. Det var ingen fara så, men jag tyckte att grejen var så cool så jag skrapade upp den här sårskorpan flera gånger bara för att jag ville ha ett lejonärr på benet. Så nu har jag det, har hon sagt till Aftonbladet och förklarade vidare:

– Den bara lekte. Men ett lejon är ju ett lejon och även ungarna har klor.

Nea: Min identitet är att skriva musik

Neas familj – har hon syskon?

Neas mamma heter Hanne, medan pappa heter Ulf. Artisten har tre syskon: systrarna Liv och Solveig samt brodern Dag.

Har Nea skrivit låtar åt andra artister?

När Nea inte gör egen musik skriver hon låtar åt andra och samarbetar med världsartister, däribland Tove Styrke, Axwell och Tinie Tempah. Bland hitlåtarna hon ligger bakom finns bland annat "Lush life" av Zara Larsson.

Enligt Aftonbladet har hon, som låtskrivare, släppt över 100 låtar, vilka totalt fått över 2,5 miljarder streams.

– Det är fler som har koll på min musik än på mig. Det händer någon enstaka gång att jag blir igenkänd och stoppad på stan. Det är perfekt, tycker jag. Jag kan förstå att ett kändisskap får musiken att växa men jag vill behålla fokus på musiken, och inte på mig, så länge det är möjligt, har hon sagt om framgångarna till den kristna tidningen Sändaren.

Linnea Södahl var med i Songland

Har Nea pojkvän?

Nea är i en relation sedan drygt tre år tillbaka. Pojkvännen heter Justus och paret träffades via Tinder under coronapandemin.

– Det var jättetråkigt att vara singel under pandemin, det kan alla som har varit singel under pandemin skriva under på. Så tillslut skaffade jag appen även om jag var jätteanti från början. Men så gick jag på två dejter. Den ena var tråkig och den andra var jättebra, har hon sagt till Aftonbladet.



Har Linnea "Nea" Södahl Instagram?

På Instagram hittar du Nea under namnet @neasongs.