Camilla Läckbergs video får alla att tappa hakan: "Vilken b*tch"

Camilla Läckberg har nyligen gjort podcastdebut med ”Pojken som aldrig kom hem” som handlar om elvaårige Johan Asplund som försvann i Sundsvall 1980.

Hon är dessutom inne i vad hon kallar för "slutspurten" i skrivandet av del tre i Faye-serien.

Camilla Läckberg delar prank-video

Trots att den bästsäljande författaren har mycket att stå i uppdaterar hon flitigt på sin Instagram och inte sällan får hennes läsare en liten inblick i hennes vardag och familjeliv.

Och häromdagen delade hon med sig av ett videoklipp som nu fått över 550 kommentarer från både roade och obekväma följare.

I videon skäller nämligen Läckberg ut både en make up-artist och sin andra hälft Simon Sköld under vad som ser ut som en intervju med henne och författarkollegan Anna Breitholtz Monsén.

"Asså på näsan?! Jag kommer se ut som Rudolf med den jävla mulen med det", säger hon till exempel barskt till make up-artisten när hon applicerar rouge.

Men det hela har en förklaring, och den redogör Läckberg för i texten till videon:

"Blev för ett par månader sen ombedd av min vän @saralindegren att hjälpa till 'kidnappa' deckarkollegan @annabreitholtzmonsen på hennes 50-årsdag. Jag känner inte Anna och upplägget var att hon skulle intervjuas ihop med mig hemma hos mig. Även journalisten @lenalindehag var med på pranket. Sen skulle allt spåra. Jag skulle uppföra mig sjukt otrevligt mot alla runt mig, @simonskold och jag skulle börja bråka, ja det skulle bli väldigt obehaglig stämning helt enkelt. Sedan skulle hennes kompisar komma ner från sitt gömställe på övervåningen. Hur det gick? Det kan ni se här."

"Vilken bitch from hell"

I kommentarsfältet är folk alltså inte sena med att både berömma Camilla Läckbergs skådespelarinsats och dela med sig av hur obekväma de blev av att se situationen utspela sig. Så här skriver några av dem:

"Usch vad hemskt att vara så bitchig, led av av att titta."



"Åh fyyyy, vilken jobbig stämning! Och så otroligt bra och trovärdigt spelat av alla inblandade."

"Så sjukt roligt! Och så sjukt obehaglig stämning!"

Även flera välkända profiler har lämnat kommentarer om videon:



"Herregud, vad dåligt jag mådde av att se detta. Stresspåslag x 100", skriver författaren Sofie Sarenbrant.

"Kan inte titta", skriver författaren Malin Persson Giolito.

"Sjukt obehagligt!! Underbart!!!", skriver skådespelaren Kajsa Ernst.

"Hahahaha fy fan vad jobbigt", skriver programledaren Renée Nyberg.



"Hahaha, vilken bitch from hell. Sjukt roligt", skriver skådespelaren Izabella Scorupco.

"Great acting, not that easy, bravo", skriver skådespelaren Britt Ekland.



"Alltså jag orkar inte. Blev alldeles svettig av att titta på detta. Förstår inte hur du klarar att hålla masken så länge @lackberg ! Du är ju en riktig skådis!!! (Sjukt obehaglig karaktär du spelar, tur att man inte är vän med henne)", skriver skådespelaren Sara Sommerfeld.

Några av Läckbergs internationella följare förstod först inte heller att det rörde sig om skådespel.



"Omg I don’t read it was a prank at first. I was like… Wtf is wrong with Camilla…"

