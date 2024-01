Max Martins SVINDLANDE förmögenhet – så mycket håvar han in

Max Martin är en av världens mest framgångsrika låtskrivarna och producenterna någonsin.

Under veckan blev Max Martin historisk sedan han nu knipit sin 24:e förstaplacering på den amerikanska Billboardlistan. Det är fler än Beatlesproducenten George Martin, som tidigare innehade rekordet, skriver Billboard.

Sin första listetta fick han för nästan exakt 25 år sedan då Britney Spears “…Baby one more time” gick upp på förstaplatsen den 30 januari 1999. Sedan dess har han toppat Billboardlistan med tillsammans med artister som Katy Perry, Taylor Swift, Justin Timberlake och The Weeknd.

Max Martin har mottagit en rad priser och utmärkelser, bland annat Polarpriset. Han har vunnit fem Grammys och nominerats 24 gånger. 2020 valdes han in i Swedish Music Hall of Fame.



Och hans bottenlösa talang har minst sagt gett avkastning.

Max Martins svindlande förmögenhet

Max Martins blomstrande företag "2006 i Stockholm AB" har idag tillgångar på närmare en och en halv miljard, detta enligt Alla Bolag. MXM Music AB har tillgångar på 393 681 miljoner kronor.

Men Martin sitter även i styrelsen i en rad andra lönsamma företag.

Det har i flera sammanhang sagt att det är omöjligt att uppskatta hur förmögen Max Martin egentligen är. Detta då rättigheterna till hans låtkatalog rimligtvis är värd många miljarder kronor.

Minst sagt imponerande.