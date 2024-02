Det hände när Anders Öfvergård gick in på Ica Maxi igen

Några dagar före midsommar i fjol var Anders "Arga Snickaren" Öfvergård på ICA Maxi på Värmdö för att handla. Han betalade för en bit Gruyere-ost, mjölk, grädde, ryggbiff och en entrecote.

Men i påsen låg även tre köttbitar som han låtit bli att scanna. Efter en uppmärksammad rättegång i fjol så dömdes Anders Öfvergård för köttstölden.

Själv har han alltid vidhållit sin oskuld – men den väktare som grep Öfvergård berättade i förhör med polisen om hur Öfvergård "gäckat" ICA-butiken en längre tid och enligt butikschefen hade de "stora problem" med honom då han "stulit i 10 års tid".

När personal konfronterat Öfvergård vid slumpmässiga avstämningar då inte allt varit scannat så beskrevs han som "aggressiv, dryg och otrevlig".



Vid en annan avstämning ska Öfvergård ha släppt påsen och sprungit iväg. Enligt Ica-handlaren hade problemen börjat i mars 2023, och dykt upp igen till sommaren.

– De hade uppmärksammat honom tidigare. Ica-handlaren sa att han skulle hem och fira med champagne för att det äntligen var över. Detta just för att han hade varit så aggressiv, dryg och otrevlig vid konfrontation att de inte fick ingripa mot honom längre på grund av arbetsmiljön. Så uppfattade jag det, sa butikskontrollanten i polisförhöret som Nyheter24 har tagit del av.

Tunnelbanenettans oväntade ord om Anders Öfvergård: "En jävla..."

Anders Öfvergårds advokat Johan Eriksson, delägare i advokatbyrån Försvarsadvokaterna. Bildkälla: Lars Pehrson/SvD/TT Bild

Till rättegången hade Öfvergård plockat in en Sveriges mest kända försvarsadvokater i form av Johan Eriksson, något som Nyheter24 var först med att avslöja.

Han har en lång karriär bakom sig och har bland annat försvarat Rahmat Akilov, SD-politikern Kent Ekeroth, en av de männen som dödade 12-åriga Adriana och en av de män som dömdes för helikopterrånet.

Men den tunga advokaten till trots så fälldes Anders Öfvergård för ringa stöld. Straffet blev 40 dagsböter á 1 000 kronor. Tingsrätten menade bland annat på att Anders Öfvergård borde ha reagerat på det låga priset han fick betala för sina varor.

Anders Öfvergård borde ha reagerat på den låga summan, tyckte Tingsrätten.Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Även väktarens vittnesmål var betydande i den fällande domen. Väktaren hade jobbat på just Ica Maxi Värmdö sedan april 2023. Innan dess hade han jobbat i elva år på en Ica-butik i en väldigt brottsutsatt Stockholmsförort.

De sista tre åren innan han kom till Ica Maxi Värmdö så var han självscanningsansvarig. Han har varit med om hundratals ingripanden, och tingsrätten fann väktarens vittnesmål trovärdigt.

Att väktaren fått i uppdrag att punktmarkera Öfvergård och hade honom under konstant uppsikt var även det något som vägde tungt.

Anders Öfvergård om köttstölden – berättar i "Över Atlanten"

Efter köttstölden så är Anders Öfvergård tillbaka i värmen igen. Han är aktuell med det egna programmet Renoveringsdrömmar på Kanal 5, och syns även i äventyrsrealityn Över Atlanten på Discovery +.

I det första avsnittet av programmet så bemöter Öfvergård vad han kallar för "elefanten i rummet".

– Hörrni jag ska ju laga mat ikväll. Då tänkte jag såhär: "Jag har ju jävligt mycket kött som ni vet". Alltså väldigt mycket kött. Så jag tänker att ni kan välja vad ni vill ha. Om ni vill ha liksom entrecote eller om ni vill ha biff. Så käkar vi upp dom här sista bitarna, säger Anders i programmet och skrattar.

Malin Gramer, som är en annan av deltagarna i programmet, vill gärna prata mer om köttstölden.

Anders Öfvergård skämtar friskt om köttstölden i äventyrsrealityn Över Atlanten. Bildkälla: Discovery +

– Det var ju såhär. Jag var ju och handlade på Ica Maxi. Jag tar fem köttbitar. Två entrecoter och tre utskurna biffar. Sen är jag helt säker på att jag har scannat dom men tydligen inte. Och då ville dom titta i påsen när jag hade gått ut. Och då var det tre bitar som inte var scannade. Då sa jag "jag betalar dom". Då sa dom "Nej det får du inte, vi ringer polisen". Uppenbart hade jag ju gjort fel eftersom jag inte hade scannat dom där tre bitarna. Det jobbiga tycker jag är att man vet att man inte har ett uppsåt så är det jävligt jobbigt att inte bli trodd på. Och att andra kollegor till oss som är offentliga, gottar sig i det här, säger Anders Öfvergård i programmet.

Tobbe Trollkarl, även han deltagare, medger att det har "skojats bland kollegor", och han tror att det som har gjort Öfvergård till så hett stoff i fikarummen är den "höga fallhöjden".

– Det är så tacksamt. Anders han gör "Arga snickaren", han gör "Fuskbyggarna", han gör "Anders och knarket" och "Anders och våldet". Och så händer det här. Det är ju förödande för mig det här, säger Anders Öfvergård.

Anders Öfvergård om att gå in på Ica Maxi igen

Kanske är stämningen ännu något stel mellan Anders och butikschefen på Ica Maxi Värmdö, då denne även anklagade Anders Öfvergård för att ha "tagit öl" på deras gemensamma golfklubb.

Något som Anders Öfvergård har nekat till ska ha hänt, och under rättegången kallade han det för "knasigt".

I förhöret med väktaren, som finns att ta del av i polisens förundersökningsprotokoll, så berättar väktaren om andra anklagelser mot Anders Öfvergård. Värt att nämna är att det inte är någonting som Anders Öfvergård har blivit formellt anklagad eller dömd för. Bildkälla: Polisens förundersökningsnprotokoll

Senare under samtalet i Över Atlanten får Anders Öfvergård hur det kändes att gå in i en matbutik igen. Och ja, det blev ju inte Ica Maxi Värmdö som valet föll på.

– Det tog ganska lång tid innan jag gjorde det. Jag tog mod till mig. Jag gick inte in på samma affär. Jag gick in på en Ica Maxi i Örebro för att jag skulle iväg och jobba. Och det var nästan så att jag kände att… "Får jag gå in här? överhuvudtaget? Jag tittade mig om så här, säger han i Över Atlanten.

Malin Gramer frågar om det blev självscanningen den där gången i Örebro.

– Nej, det kommer jag aldrig att göra igen, svarar Anders Öfvergård med ett skratt.

Här kan du läsa mer om Anders Öfvergård och köttstölden:

