Svenska influencern raderar kroppsbild efter hatstorm

Det var under veckan som influencern Jelena Meacham, 32, publicerade en bild som genererat många känslor ute i stugorna.

Jelena Meacham som har över 42 800 följare på sin Instagram valde att fota en bild på sin mage. Detta då hon "Låg i soffan och var hungrig".

Efter det hela ska Jelena gått och köpt sig en hamburgare med pommes som hon också la upp på sin story. Men kritiken, den hade redan satt igång och hagla.

Nu anklagar följarna henne för att köra med "rib cage bragging" och kritiserar henne för att ha lagt upp triggande material.

Jelenas raderade bild. Bildkälla: jelenameacham/Instagram

En av de som snabbt riktade skarp kritik mot Jelena var Camilla Gervide som driver bloggen Bloggbevakning samt är en del av podden "Nyheter24: Sanning & Konsekvens".

I ett inlägg på bloggen skrev hon ut om vad det enligt henne är som gör bilden problematisk.



"Googla ”rib cage bragging + pro ana” och återkom med nya önskningar till our lord, the savior and the ruler of everything. Har hon levt under en sten, eller tycker hon att hennes revben är så fascinerande att alla borde få se dem?", skriver hon och fortsätter:

"Jag googlade precis bilder från WWII och likheten mellan vissa av bilderna är slående, och det är fanimig helt horribelt. Jag tror inte den här utvecklingen komma sluta smyga sig på och ta över – vilken den faktiskt redan gjort – och fan att jag tänker sitta tyst och inte säga någonting bara för att inte kliva någon stackars flunsa på tårna", avslutar hon.



Camilla har tidigare varit med och rivit upp diskussionen kring pro ana-trenden hos influencers.

– Det handlar ju inte om att ”skamma”, smala personer utan det handlar ju om att kritisera sättet som fokuset är på vissa bilder. Man har inte råd att linda in en influencer med miljontals följare i bubbelplast, när deras innehåll riskerar skada andras hälsa, sa hon då till Aftonbladet.

Från Jelenas Instagramstory. Bildkälla: jelenameacham/Instagram

Enligt Jelena har hon tagit ansvar för det hela genom att radera bilden där kritiken började att hagla.

"Man lägger ut en bild på sin mage med synliga revben sen tar man bort den på grund av att jag tog till mig av kritiken? Men nu har jag hela dagen fått meddelanden om att jag är äcklig och så vidare. Människor är så elaka?", skrev hon bland annat.

Jelena Meacham har inte vidare kommenterat det hela.