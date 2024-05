Paow gör om sitt utseende helt: "Bestämt mig för att ta bort"

Paulina "Paow" Danielsson, 30, slog igenom som bloggare kring 2009 och därefter blev hon dokusåpadrottning med hela Sverige. I dag har hon bland annat synts flertalet gånger i Paradise Hotel, Ex on the beach och Temptation Island. 2014 vann hon faktiskt PH tillsammans med Eric Hagberg.

Men på senare år är det andra saker som gjort att Paow skapat rubriker, bland annat hennes relationer och operationer.



Paow har operationer som ett intresse. Bildkälla: paowmeow/Instagram

Paow var nyligen tillsammans med den norsta realitystjärnan Cristian Brennhovd. Relationen var aningen stormig och för några månader sedan gick profilerna skilda vägar.



– Vi var toxiska för varandra men har idag inget otalt med varandra, berättade Cristian då.

Gällande operationerna så har Paow alltid varit öppen med att hon har det hela som "ett intresse". Idag har hon opererat brösten ett par gånger, näsan ett par gånger, gjort trådlyft, skaffat rumpinlägg, tandproteser, samt fillers och botox.

Men ett ingrepp blev Paow nekad till att göra. nämligen sin panna.

Paow nekades till att göra ett ingrepp. Bildkälla: plopp.paow/Instagram

Men nu tycks vindarna har vänt.

Paow har nämligen blivit sugen på att göra om sitt utseende på ett helt annat vis. Nämligen genom att ta bort saker hon gjort.

Paow: "Nu tar jag bort"

På sin Instagram skrev Paow ut att hon bland annat kommer att tömma sina läppar samt ta bort sina fransar. Sist Paow var franslös var flera år sedan.



Paulina "Paow" Danielsson. Bildkälla: paowmeow

Paow berättar att hon ser det hela som en "glow up" och att det var hennes mamma som fick henne att tänka till kring det hela.