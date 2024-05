Därför tvingades Paow sluta träffa Noel Flike: "Helt galen"

Paulina "Paow" Danielsson har tidigare hintat om att hon legat med Hov1-medlemmen Noel Flike, och att han ska vara en av de bättre kändisar hon legat med.



Nu avslöjar Paulina sanningen kring spekulationerna om att hon haft lite extra kul med Hov1-stjärnan, och varför de inte träffas längre.

Paulina "Paow" Danielsson har tidigare hintat om att hon legat med Noel Flike (N.f). Bildkälla: Bloggbevakning/Instagram/paowmeow

Paow om Hov1-killarna: "Har hoppat lite mellan dem"

Nu berättar Paulina "Paow" Danielsson i Mirabell Lundgrens serie "Ingen kommer undan" hur det kommer sig att hon legat med både Noel Flike och Ludwig Kronstrand från Hov1.

– Alltså inte samtidigt, det låter som vi haft värsta trekanten liksom. Jag har varit känd ganska länge och jag vet att Noel taggade "kattpaow" på någon bild på en katt, det var 2016, berättar hon.

Enligt Paulina gick hon hem med Noel efter en utekväll runt 2018 och efter det ska de haft fortsatt kontakt, enligt henne. Paow hade vid tidpunkten mycket kontakt med Hov1-stjärnan och när hon blev singel fortsatte de gå de hem tillsammans efter utekvällar.

– Sedan några veckor senare slidade ju Ludwig in i DM. Man tycker ju inte att Ludwig är jätteful och Noel var bara ett one night stand. Sedan har det väl varit att jag hoppat lite mellan dem, det är inte så att jag dejtat någon av dem. Men nu senaste tre, fyra åren har jag typ bara varit med Noel, säger hon och fortsätter:

– Men jag tror det är en "end of an era" nu faktiskt, att vi inte kommer vara med varandra igen.

Paulina "Paow" Danielsson och Mirabell Lundgren i ”Ingen kommer undan”. Bildkälla: Voyd Play

Därför slutade Paow träffa Noel Flike: "Blev helt galen"

Paulina förklarar att anledningen varför hon slutade träffa Noel efter alla år är på grund av hennes ex-pojkvän. Hon menar att Noel har haft dålig koll på hennes relationsstatus, eftersom de inte har följt varandra på sociala medier. Detta på grund av att det var en känslig punkt för hennes ex.

Enligt Paulina har Noel ringt henne vid flera tillfällen när de varit ute på krogen och när Paulinas ex ska ha sett samtalen ska han enligt henne blivit "helt galen".

– Det är faktiskt mitt ex, vet du vad han har gjort. Han har skickat OnlyFans videos till Noel från mitt OnlyFans-konto och bara “ge fan i henne”.

Att Paulinas ex-pojkvän ska ha skickat videos på henne till Noel ska hänt när de fortfarande var ett par. Hon berättar däremot att hon var helt omedveten om det.



"Har inte pallat ha och göra med mig"

– Jag gick in i både Noel och Ludde ute. Ludde kom fram till mig o bara “ditt ex är helt sjuk i huvudet”. Efter det har Noel typ inte pallat ha med mig och göra. Jag fattar att det blir en osexig grej när ens ex håller på, men han kanske trodde att jag var tillsammans med honom.

Paulina har inte pratat med Noel på flera månader efter att ha träffats kontinuerligt "då och då". Men de har aldrig dejtat.

