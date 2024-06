Här fastnar Bianca Ingrosso på bild med Hov1-Ludvig

Livet rullar minst sagt på för Bianca Ingrosso, 29.

Hennes smink-imperium Caia cosmetics växer så att det knakar och i skrivande stund omsätter bolaget en bra bit över en halv miljard kronor.

LÄS MER: Gina Tricot, ni borde betala Bianca Ingrosso – igen

Bianca Ingrosso. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

Utöver det så är Bianca även högaktuell med nysläppt musik då hennes låt "Boys in the sea" släpptes under förra veckan. Detta i samband med Caias nya sommarkollektion.



Den nya låten är skriven och producerad av Hampus Lindvall och Benjamin Ingrosso, som båda var med och producerade Biancas tidigare musiksläpp Blomstertid och Superstar.

Musikvideon spelades in i Palm Springs samtidigt som Biancas alla vänner befann sig på Coachella-festivalen.

Det var då som det uppdagades att Bianca Ingrosso använder sig av ett hemligt Instagramkonto.

Bianca Ingrosso fotas tillsammans med rapparna

Det var för cirka två år sedan som Bianca Ingrosso gick ut med att hon blivit singel efter ett långt förhållande med Phillipe Cohen. Profilerna träffades redan som 16-åringar men relationen kantades av en rad uppbrott under årens gång fram till dagen de valde att gå skilda vägar.



Efter en av gångerna var 2019 då Bianca sprang in i artisten Viktor Leksell ute på en klubb i Stockholm. Det hela slutade i ett hångel som förevigades av Biancas nära vän Lovisa Worge.

Viktor Leksell och Bianca Ingrosso 2019. Bildkälla: lovisaworge/Instagram

Och nu har Leksell och Bianca fem år senare fastnat på bild tillsammans igen. Men denna gång tillsammans med flera andra profiler.

Det är Instagramkontot @ortensverige som publicerat bilden där Bianca står tillsammans med bland andra 1.Cuz och Ludvig Kronstrand.

Bildkälla: ortensverige/Instagram

På TikTok har det florerar rykten kring just Ludvig och Bianca Ingrosso och man kan väl minst sagt säga att det hela öst på lite extra vatten på kvarnen.

LÄS MER: Råkade Bianca Ingrosso precis avslöja sitt hemliga konto?