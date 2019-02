Bianca Ingrossos heta singelfest: Hånglade med Victor Leksell

För några veckor sedan avslöjade influencern och tv-profilen Bianca Ingrosso att hon och Phillipe Cohen gjort slut efter flera år tillsammans.

Maxad singelfest

Bianca är alltså single och ready to mingle – och det var något som hon minst sagt gjorde under fredagskvällen, och långt in på natten!

Hennes vänner hade ordnat en singelfest i hennes ära. På restaurangen Mister French i Stockholm överraskade de Bianca för att fira hennes nyblivna liv som singel. Vid ett stort dukat bord hängde rosa stora ballonger där det stod "Biancas sluthippa" och "Single ready 2 mingle".

Senare under natten besökte kompisarna bland annat också nattklubben Spy Bar i centrala Stockholm. Dessutom bjöd kvällen på mat, musik, alkohol och lite intimitet.

Biancas heta hångel med Viktor Leksell

Single ready to mingle – och hångla! Det var något som nyblivna singel-Bianca fick göra i går kväll. Hon och "Tappat"-sångaren Victor Leksell sågs intensivt hångla under natten. En film på Instagram-story visar det heta hånglet och i videon har hennes kompis skrivit "Andra" tillsammans med en bild på en aubergine.

Hon själv publicerade också flera Instagram-storys under kvällen, varav en när Victor pussar henne på kinden.

Hur man går vidare efter ett heartbreak

Tidigare har Bianca berättat i hennes och Alice Stenlöfs podcast ”Alice & Bianca: Har du sagt A får du säga B”, om vad man bör tänka på för att gå vidare efter ett "heartbreak". Bland annat har hon sagt att man måste förstå att den jobbiga tiden är en fas och att den går över med tiden.



Och skulle vi fråga henne idag kanske hon till och med skulle säga att en singelfest är det bästa att ha för att gå vidare efter uppbrott.

