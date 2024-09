Här är kändisarna som gästar Jimmie Åkessons bröllop

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och hans blivande hustru Matilda Kärnerup gifter sig den 28 september i Slottslängorna i Sölvesborg.

Trots att Åkesson är inte aktivt troende vill han ändå ha en kyrklig vigsel.

– Jag har någon form av tro, och jag tycker det ger en viss tyngd med en kyrklig vigsel, dessutom är det en fin tusenårig tradition i Sverige. Jag vill ha ”inför Gud och denna församlings närvaro”, men bröllopet behöver inte vara i kyrkan, har han tidigare sagt till Svensk Damtidning.

Ska fira med karaoke

Förutom vigseln kommer paret hålla en stor fest, tillsammans med 500 inbjudna gäster. Men gästerna behöver följa en specifik regel...

”Det kommer inte finnas möjlighet att hålla tal till brudparet. (Ja, vi vet att brudens far är mycket ledsen för detta...) Däremot får man gärna framföra en passande sång under något av de karaoketillfällen som ges under eftermiddagen och kvällen. (Vi ser särskilt fram emot brudens far i den situationen...)”, skriver Åkesson och Kärnerup i inbjudan, enligt Expressen.

Politikeliten som nobbar bröllopet

Inför bröllopet bjöd partiledaren flera av sina kollegor i riksdagen, bland annat statsminster Ulf Kristersson och Liberalernas partiledare Johan Pehrson. Men båda har valt att inte gästa Åkessons bröllop.

Kristersson meddelar via sin pressekreterare att han och Åkesson ”inte är privata vänner”, enligt Expressen.

Rebecka Fallenkvist och Mattias Bäckström Johansson på bröllopet. Foto: Johan Nilsson/TT

Kända ansikten på Jimmie Åkessons bröllop

Bland bröllopsgästerna finns flera välkända ansikten, inte minst från Sverigedemokratera. Exempelvis gästar partikollegorna Björn Söder, Jessica Stegrud och Rebecka Fallenkvist bröllopet.

Men det är inte bara Åkessons partikollegor som är på plats, även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och den före detta Folklistan-ledaren Jan Emanuel är där för att fira kärleken.

Ebba Busch på Jimmie Åkessons bröllop. Foto: Johan Nilsson/TT

Jan Emanuel på Jimmie Åkessons bröllop. Foto: Johan Nilsson/TT

Busch är ofta aktiv på Instagram, där hon har 198 tusen följare. Dagen till ära passar hon på att visa upp den inslagna presenten som hon tar med sig till brudparet.

Ebba Busch visar bröllopspresenten till Jimmie Åkesson. Foto: Skärmavbild/Instagram/Buschebba

