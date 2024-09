Britt Ekland ålder – hur gammal är hon?

Britt Ekland föddes den 6 oktober 1942, vilket innebär att hon fyller 83 år under hösten 2025.

Britt Ekland familj – var växte hon upp?

Britt Ekland växte upp på Östermalm. Foto: Robin Bäckman/TT

Enligt Icakuriren växte Britt Ekland upp på Östermalm i Stockholm tillsammans med mamma Maj-Britt, pappa Sven och tre yngre bröder.



Medan mamman jobbade deltig inom tipstjänst var pappan disponent och ägare av butiken Eklund Kappmagasin.

Britt Ekland längd – hur lång är hon?

Många är nyfikna på hur lång Britt Ekland är. Enligt IMDb är Ekland 165 centimeter lång.

Britt Ekland är 165 centimeter lång. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Var Britt Ekland ung när hon slog igenom?

Britt Ekland inledde sin karriär under 1960-talet när hon turnerade Sverige runt med Knäppupprevyn "Dax igen", där hon tog plats på scen med bland andra Povel Ramel och Brita Borg.

Men mitt under turnén fick hon, enligt Allas, ett telefonsamtal som kom att förändra allt. Ekland blev nämligen tillfrågad om att åka till Italien för att medverka i en film.

– Jag gick till Felix Alvo, som tillsammans med Povel Ramel ägde bolaget Knäppupp AB. ”Snälla, kan ni släppa mig så att jag kan åka till Rom och göra film?”, har hon berättat för sajten.

Alvo ska då ha sagt att "ja", med villkoret att hon var tvungen att hitta en ersättare.

– Jag letade upp en tjej som kunde göra rollen. På tre dagar lärde jag henne allt hon behövde kunna. Sedan sa jag bara ”hej då!” och satte mig på planet till Rom, har Ekland sagt till Allas.

Där och då inleddes skådespelerskans internationella karriär.

Britt Ekland år 1967. Foto: SvP/TT

Britt Ekland år 1968. Foto: SvP/TT

Britt Ekland år 1969. Foto: AP/TT

Känner Britt Eklund Marie Göranzon?

När Britt Eklund fick filmerbjudandet från Italien var hon relativt nyutexaminerad från teaterskolan Calle Flygare. Där hade hon studerat tillsammans med den numera välkända skådespelerskan Marie Göranzon och de är än i dag goda vänner.

– Jag och Britt förenas i våra olikheter, har Göranzon sagt till Allas tidigare.

Marie Göranzon tog emot en hedersguldbagge vid Guldbaggegalan 2024. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Var Britt Ekland Bond-brud i "The man with the golden gun"?

Britt Ekland blev världskänd när hon 1974 spelade Bond-bruden Mary Goodnight i "The man with the golden gun". Hon spelade då mot bland andra Roger Moore.

I en intervju med brittiska Daily Mail har Ekland reflekterat över rollen och hur tiderna – och rutinerna på filminspelningar – förändrats, exempelvis till följd av Me Too-rörelsen.

– Det fanns inga sådana tankar på min tid. Vi hade alltid bara bikini på oss och alla män var fullt påklädda, så typiskt, men det var ett jobb och vi gjorde det, har hon sagt till tidningen och fortsatte då:

– Så är det inte i dag, nu har Bondkvinnorna, ur en politiskt korrekt synvinkel, det mycket bättre. Men det var roligare förr.

Britt Ekland och Roger Moore spelade mot varandra i "The man with the golden gun". Foto: Stella Pictures

Britt Ekland år 1974 – samma år som Bond-filmen "The man with the golden gun" hade premiär. Foto: STR/AP/TT

Filmer med Britt Ekland – vad har hon gjort?

Utöver ""The man with the golden gun" har Britt Ekland gjort en hel uppsjö filmer, däribland dessa:

"Kort är sommaren" (1963)

"Det är hos mig han har varit" (1963)

"Stiletto" (1969)

"Machine Gun McCain" (1969)

"The Wicker Man" (1973)

Britt Eklund i filmen "Stiletto". Foto: Stella Pictures

Var Britt Ekland med i Svenska Hollywoodfruar?

Ja, inför den sjätte säsongen av "Svenska Hollywoodfruar", som sändes i TV3 och på Viaplay, stod det klart att Britt Ekland skulle medverka i programmet.

Övriga Hollywoodfruar vid tiden var Siv Cotton, Gunilla Persson och Maria Montazami.

Siv Cotton. Foto: Naina Helén Jåma/TT

Gunilla Persson. Foto: Johan Nilsson/TT

Maria Montazami. Foto: Nils Petter Nilsson/TT

– Hon har mycket hår och är väldigt lång. Hon har en fin familj och verkar ha levt ett rätt normalt liv med en man som antagligen är ganska kontrollerande, sa skådespelerskan om Maria Montazami, inför premiären av den sjätte säsongen, till Aftonbladet och fortsatte vidare:

– För hennes värdighet är det nog kul och en annorlunda upplevelse att få vara sin egen boss, ha egen business, eget kändisskap och tjäna egna pengar.

Ekland medverkade även i den sjunde säsongen av "Svenska Hollywoodfruar", men det blev hennes sista.

Var Britt Ekland gift med Peter Sellers?

Britt Ekland var mellan 1964 och 1968 gift med den brittiske skådespelaren och komikern Peter Sellers. Paret träffades kort efter att Sellers gjort dundersuccéfilmen "Rosa pantern".

I BBC-dokumentären "Peter Sellers: A state of comic ecstasy" har Ekland berättat om hur Sellers, som dog vid 54 års ålder år 1980, kämpade med flera psykiska besvär.

Peter Sellers och Britt Ekland år 1964. Foto: AP/TT

Britt Ekland och Peter Sellers år 1966. Foto: Foto: Bayton/AP/TT

– Han var uppenbarligen gravt bipolär och en djupt plågad själ som borde ha fått mer hjälp. Men det fick han inte eftersom han var en så värdefull tillgång för filmbolagen, sa hon i dokumentären, enligt Aftonbladet.

Vidare berättade Ekland att deras äktenskap präglades av Sellers kontrollbehov och att han "hotade med skilsmässa varje fredag".

Var Britt Ekland gift med Slim Jim Phantom?

Slim Jim Phantom och Britt Ekland år 1982. Foto: Scanpix/TT

Senare var Britt Ekland gift med den amerikanske musikern Slim Jim Phantom. Det äktenskapet varade mellan 1984 och 1992.

När träffade Britt Ekland Rod Stewart?

Britt Ekland och artisten Rod Stewart presenterades för varandra år 1975 av ingen mindre än Elizabeth Taylor och det dröjde inte länge innan de blev hela världens it-par. Relationen pågick fram till 1977, men fick ett dåligt slut.

Stewart avslutade nämligen aldrig riktigt förhållandet, utan lämnade Ekland för en annan kvinna.

– Jag var aldrig bra på att göra slut på förhållanden, vilket är någonting som jag skäms lite för. Om jag skulle kunna ändra en sak från mitt förflutna så skulle det vara det, har artisten sagt till Aftonbladet i en intervju år 2018, och konstaterade då vidare:

– Hon hatar mig, hon hatar mig verkligen.



Rod Stewart och Britt Ekland var tillsammans i två år. Foto: Stella Pictures

Rod Stewart och Britt Ekland. Foto: Stella Pictures

Har Britt Ekland make eller partner i dag?

Det är oklart om Britt Ekland har någon partner i dag, men hon är ogift. År 2018 berättade hon för Allas att hon var singel och nöjd med det.

– Jag har massvis med underbara, generösa manliga vänner, men hur konstigt det än kan låta känner jag mig inte redo att gå in i ett nytt förhållande. Många kvinnor tycker inte att de duger om de inte har en man vid sin sida, men så känner inte jag. Jag har inga problem att gå på restaurang eller fest själv, det gör mig varken generad eller rädd. Jag trivs väldigt bra i mitt eget sällskap.

Britt Ekland. Foto: Stina Gullander/TT

Har Britt Ekland barn?

Ja, Britt Ekland har tre barn.

– Jag har fått ett barn varje decennium, när jag var 20, 30, 40. Enklast var det när jag var 40. Då hade jag erfarenheten och jag behövde inte vara så stressad, har hon berättat för Damernas Värld.



Dottern Victoria Sellers, född 1965, fick hon tillsammans med Peter Sellers.

Britt Ekland med dottern Victoria Sellers. Foto: Priagle/TT

Sonen Nic Adler, född 1973, fick hon ihop med dåvarande partnern tillika musikproducenten Lou Adler.



Britt Eklands son Nic Adler i mitten och Lou Adler till höger, år 1993. Foto: Stella Pictures

Britt Ekland och sonen Nic Adler år 2013. Foto: Stella Pictures

År 1988 fick Ekland sonen Thomas Jefferson Ekland Mcdonnell tillsammans med Slim Jim Phantom.



Britt Ekland med yngsta sonen T.J. år 1999. Foto: Scanpix/TT

Har Britt Ekland gjort några skönhetsingrepp?

Ja, Britt Ekland har tidigare berättat att hon, i 50-årsåldern, gjorde en läppförstoring som hon senare fick ångra bittert. Ämnet som injicerades i skådespelerskans läppar var nämligen "permanent", i motsats till vissa ämnen som används i dag.

Ekland försökte, i över 20 år, återställa läpparna, men i samband med detta förvärrades bara det hela.

– Det fördärvade mitt utseende och förstörde mitt ansikte. Det är det största misstaget jag gjort i mitt liv, har hon sagt till Platinum Magazine, enligt Daily Mail.



Britt Ekland ångrar skönhetsingreppet. Foto: Ole Gunnar Onsøien/NTB/TT

Vad gör Britt Ekland i dag?

Britt Ekland har sedan en lång tid tillbaka varit bosatt i Los Angeles, USA, och där huserar hon än i dag. Hon har flera barnbarn och på Instagram, där hon går under namnet @brittekland, delar hon titt som tätt med sig av bilder från livet på andra sidan Atlanten.