Det får gästerna inte göra på Jimmie Åkessons bröllop

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson träffade sin blivande hustru Matilda Kärnerup genom hennes föräldrar.

De har nämligen känt SD-ledaren sedan en tid tillbaka, och har enligt Expressens uppgifter också varit engagerade i partiet.

Kärnerup är, liksom Åkesson, född och uppvuxen i Sölvesborg. Hon är född 1995 och han 1979, vilket betyder att det skiljer 16 år mellan de blivande makarna.

I början av 2023 friade Jimmie Åkesson till Matilda Kärnerup ombord på en Ålandskryssning.

– Det är inte det mest romantiska, men väldigt äkta blev det, har Åkesson sagt till Svensk Damtidning.

Bröllopet äger rum den 28 september i Slottslängorna i Sölvesborg. På förhand har han sagt följande om vigseln:

– Jag har någon form av tro, och jag tycker det ger en viss tyngd med en kyrklig vigsel, dessutom är det en fin tusenårig tradition i Sverige. Jag vill ha ”inför Gud och denna församlings närvaro”, men bröllopet behöver inte vara i kyrkan.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är inte tillåtet på Jimmie Åkessons bröllop: "Mycket ledsen för detta"

Hur religiös vigseln kommer bli återstår att se, men enligt inbjudan till bröllopet som Expressen tagit del av står det klart att området kommer förvandlas till en festival.

De omkring 500 gästerna kommer kunna ta del av "enklare mat" i food trucks, fri bar och livemusik.

Men det finns en sak som inte kommer förekomma på bröllopet: tal till brudparet.

”Det kommer inte finnas möjlighet att hålla tal till brudparet. (Ja, vi vet att brudens far är mycket ledsen för detta...) Däremot får man gärna framföra en passande sång under något av de karaoketillfällen som ges under eftermiddagen och kvällen. (Vi ser särskilt fram emot brudens far i den situationen...)”, skriver Åkesson och Kärnerup i inbjudan, enligt Expressen.

