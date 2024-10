Det var år 2012 som Emilio Ingrosso och Åsa Ingrosso träffade varandra.

Åsa skulle öppna en skoaffär på Mallorca och var i behov av en fabrik. Via gemensamma vänner så fick Åsa tips att kontakta Emilio då han hade bra kontakter via sin familj. Åsa och Emilio började skriva med varandra, och det blev snabbt passionerat mellan paret.

– Det sa bara klick, har Åsa skrivit på sin Instagram.

Åsa och Emilio gifte sig 2015 och har idag omkring åtta restauranger tillsammans i både Sverige och i Spanien.

Någonting som framgått väldigt tydligt är att relationen mellan Emilios exfru Pernilla Wahlgren och Åsa alltid känts aningen frostig. Bland annat visade det sig efter att Bianca Ingrosso skrev ut ett meddelande till sina föräldrar på Instagram.

"Ni hade så många toppar och dalar i er relation. Er skilsmässa var inte den bästa. Men ni skapade mig, ni gjorde mig till den jag är idag. Ni gjorde mina bröder, de jag älskar mer än livet självt. All press och media förstörde vår familj helt. Nya rubriker och skvaller varje dag", skrev Bianca bland annat.



En följare till Bianca kommenterade då bitskt att det absolut inte var medias fel utan det faktum att Emilio ska ha behandlat Pernilla illa. Åsa gick då snabbt in och svarade på kommentaren:



"Aldrig någonsin har han (Emilio) blivit dömd för ngn misshandel. Den ogillades helt! Det fanns däremot ett hot. Ja! Varför då kan man undra? Vad hade hänt innan?", skrev hon.

Pernilla gick då in och svarade på Åsas kommentar:









Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna och som det ser ut är relationen något bättre i dag.

Åsa Ingrosso och Emilio flyttar

Åsa och Emilio lever i dag ett lyxig liv i Palma de Mallorca och flitigt uppdaterar de sina följare från sin vardag innehållandes trevliga middagar ute och fix hemma med lägenheten – där med fokus på terassen. Paret har nämligen haft lite småproblem med terassen och har bland annat fått dra bevattningssystem och belysning till alla växter, monterat upp två stora pergolas samt låtit installera ett kök.



Men trots allt fixande så är det uteplatsen som nu får dem att flytta, vilket kom som en chock för Åsas följare.

Åsa Ingrosso svarar på frågan om flytten. Bildkälla: asaingrosso/Instagram

Många följare undrar varför Åsa och Emilio vill lämna sin lägenhet och svaret blev ganska enkelt:

– Vi blåser bort där. Vi är helt oskyddade och tar in ALL vind hos oss. Det är 90% anledningen av vi flyttar. Möblerna far omkring, det går sönder, det är ett evigt städande för att ens kunna gå upp och ta en kaffe. Vi utnyttjar det inte som vi vill pga av detta. Men.. nu får vi något helt annat och minst lika vackert! Som ligger skyddat, berättar hon.

Vi hoppas att paret hittar någonting passande.