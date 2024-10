Det var år 2022 som Zlatan Ibrahimovic köpte en fastighet på Östermalm i Stockholm. För huset betalade Zlatan 130 miljoner kronor. Enligt Hem & Hyra var Zlatans plan att tömma hela huset, renovera och sedan låta släkt och vänner bo där.

Huset ligger ett stenkast från Strandvägen, och är grannhus med den kyrka som Zlatan har köpt åt sig själv och Helena. Kyrkan köpte Zlatan år 2015 för 110 miljoner kronor.

Den kyrka som Zlatan har köpt på Östermalm. Till vänster invid kyrkan det hus på Storgatan som blivit en följetång. En hyresgäst vägrar nämligen flytta ut. Bildkälla: Stella Pictures.

När fotbollsstjärnan köpte hyreshuset invid kyrkan så hyrdes flera lägenheter ut till ett uthyrningsföretag, som i sin tur hyrde ut lägenheter i huset till hyresgäster.

Zlatan ville ha ut hyresgästerna senast den 31 maj 2023. Men så blev det inte. En av hyresgästerna vägrade helt enkelt att flytta, och menar att han har rätt att bo kvar i sin lägenhet.

Helena Seger och Zlatan. Bildkälla: Stella Pictures

Enligt Hem & Hyra har Zlatan försökt erbjuda hyresgästen andra lägenheter i Årsta, Bromma och på Kungsholmen. Men hyresgästen har vägrat.

Det hela ska nu förhandlas i tingsrätten. Zlatan överlät en procent av fastigheten till Helena, och då han på grund av hälsoproblem inte kan närvara i tingsrätten så är nu Helena på plats i Zlatans ställe, skriver Expressen.

Helena Seger i tingsrätten – i jacka från Christian Dior

Under onsdagen skänkte Helena Seger lite stjänglans åt Kungsholmen när hon sågs smita in på tingsrätten på Scheelegatan. Den blonda fotbollsfrun var ledigt men elegant klädd i svarta byxor och svarta gymnastikskor. I handen höll hon en Saddle bag från Christian Dior. Den modellen som Helena bar kostar cirka 60 000 kronor på andrahandsmarknaden.

Helena Seger i Stockholms tingsrätt under onsdagen. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Men det var inte det enda från det franska modehuset som Helena bar. För att möta den Stockholmska höstluften så hade Helena, som annars bor i Milano med familjen, valt att gardera sig med en skinnjacka. Givetvis inte vilken gammal läderpaj som helst.

Nyheter24 kan nu avslöja att hon bar en riktigt dyrgrip från det franska modehuset Christian Dior. Den vita läderjackan heter kort och gott för "Cropped Perfecto" och är tillverkad i vitt getskinn.

Jackan kostar hisnande 68 000 kronor.

Helena Seger i jacka från Christian Dior. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Helena Seger i jacka från Christian Dior. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Feministiska budskapet i Helena Segers jacka

På ryggen står det "Miss Dior" i svart graffitistil. Enligt Diors egna hemsida är det en blinkning till den första "ready to wear"-kollektionen som kom 1967 och är huvuddesignern Maria Grazia Chiuris "signaturfirande av feminism".

Maria Grazia Chiuri. Bildkälla: Vianney Le Caer/Invision/AP/TT Bild

What if women ruled the world?, lyder texten bakom Maria Grazia Chiuri. Bildkälla: AP Photo/Francois Mori/TT Bild

Sedan Maria Grazia Chiuri tillträdde rollen som creative director på Dior 2016 så har mycket handlat om feministiskt – och politiskt – mode. Under en av Diors visningar 2020 så pryddes Tuilerieträdgården i Paris av banderoller med budskap som "Patriarchy Kills Love", "Women Raise the Uprising" och "We Are All Clitoridian Women", rapporterade då Elle.

Väldigt känd blev den t-shirt Chiuri designade en t-shirt med trycket "We should all be feminists", rader av den Nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichie, rapporterade W. Tröjan bars av Rihanna, som var märkets ambassadör. Att t-shirten kostade kring 7 000 kronor väckte ramaskri, och det slutade med att de pengar som tröjan drog in skulle gå till välgörenhet, skrev The Cut.

Experten sågar Helena Segers jacka: "Symboliserar hyrestvist på Östermalm"

Kulturjournalisten Kristofer Anderson är krönikör på Aftonbladet och hörs även i podden P3 Klubben med Nanna Olasdotter Hallberg och Moa Wallin. Han är inte imponerad av Helena Segers jacka.

Kulturjournalisten Kristofer Andersson. Bildkälla: Sveriges Radio

– Sällan har en jacka bättre symboliserat looken "hyrestvist på Östermalm". Dior, detta en gång utmärkta modehus, visar numera gång på gång varför samtiden är ett estetiskt moras. Det bästa man kan säga om Helena Segers jacka är annars att den på ett närmast perfekt vis illustrerar en kulturell smak som knappast hade kunnat skapas på en annan plats än i Lindesberg. Det är stilen som Agnes och Elin från "Fucking Åmål" snabbt hade skaffat, om de inte hade blivit utslängda ur den där jävla taxin och istället kommit fram till storstan och börjat beckna, säger Kristofer Anderson.