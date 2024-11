Marcus Noterius känslomässiga ord: "Älskade älskade"

TV4:s reporter Marcus Noterius, 48, har länge behållit privatlivet hemligt. Som återkommande reporter i "Nyhetsmorgon" och en av de tävlande i årets "Sveriges mästerkock VIP" har dock fler och fler blivit nyfikna på hans liv bakom kameran.

I somras kunde Noterius följare urskilja en nykär Marcus i sina flöden. Då hade han nämligen öppnat upp om vem hans nya partner var.

MISSA INTE: Marcus Oscarssons monsterlön – så mycket tjänar TV4-profilen

Har Marcus Noterius fru eller flickvän?

Titti Söderholm och Marcus Noterius har varit ett par i elva månader i skrivande stund. I en tidigare intervju med Nyheter24 avslöjade hon hur hon träffade TV4-profilen.

– Jag är väldigt kär i Marcus, tycker han är en helt fantastisk person. Vi träffades av en slump, vilket jag är otroligt tacksam för, ja att våra vägar korsades. Vi är ämnade för varandra. Ser fram emot alla minnen som vi ska skapa tillsammans, berättade hon då.

LÄS MER: Marcus Noterius kärlek avslöjar: Så träffade hon TV4-profilen

Marcus Noterius fick erbjudandet om att leda "Nyhetsmorgon"

Trots sin succé bland tittarna har Noterius avböjt vidare uppdrag i "Nyhetsmorgon". I en intervju med Expressen berättar han att han tidigare fått erbjudandet att leda morgonprogrammet, men tackat nej.

– Det har väl lite grann att göra med mina barn. Jag har velat vara nära dem under deras uppväxt här i Östersund, sa han samtidigt som han för tidningen konstaterade att han trivdes:

– Jag tycker om den här rollen jag har. Det är kul att vara här uppe och få göra de här ”Nyhetsmorgon”-grejerna på torsdagar, avslutade han.

LÄS MER: Därför vill inte Marcus Noterius leda "Nyhetsmorgon"

Marcus Noterius ord på Fars dag: "Jag älskar er så obeskrivligt mycket"

Det är tydligt att Noterius tycker mycket om sina barn Cain, född 2004 och Crisanna, född 2005. I ett nytt inlägg på Instagram blev det tydligt att pappan Noterius är lika älskad tillbaka.

På Fars dag fick Noterius en alldeles särskild present av sina barn: En bok där han kan skriva ned sitt liv för barnen. På omslaget står det "Dad, I want to hear your story", på svenska, "Pappa, jag vill höra din historia".

Noterius blev minst sagt glad för presenten och hyllar sina barn i ett inlägg. På Instagram skriver han följande:

"Vilken fin fars dag-present. Helt perfekt. Tack mina älskade älskade ÄLSKADE barn för den fina presenten. En bok där jag ska skriva om mitt och vårt liv. Så fint att ni funderar ut och skaffat denna åt mig. Cain och Crisanna. Jag älskar er så obeskrivligt mycket. Ni ger sådan lycka och mening till mitt liv."

Även Noterius flamma Titti har kommenterat bilden med en rad röda hjärtan.

LÄS MER: Allt om Marcus Noterius: Fru, sjukdom, barn och TV4-jobbet

LÄS MER: Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen

MISSA INTE: Senaste nytt – ta del av det som händer just nu