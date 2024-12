Andreas Kleerup ålder – hur gammal är han?

Anderas Kleerup föddes den 2 april 1979. Han fyller 46 år 2025.



Andreas Kleerup 2024 – vad gör han i dag?

Andreas Kleerup arbetar fortfarande med musik och kommer delta i "Jul – Allsång på Skansen" i SVT. I år har han även släppt låten ”Sign” med Carola Häggkvist.

LÄS MER: Allsång på Skansen slår nytt bottenrekord – sämsta någonsin



Andreas Kleerup net worth – vad tjänar han?

Andreas Kleerup driver bolaget "Bully the bullies AB" som ska bedriva "musikproduktion, musikframträdanden, upphovsrätter, konsulttjänster inom musikverksamhet, galleri och konstnärlig verksamhet". Bolaget omsatte 1,1 miljoner kronor förra året och gick 97 000 kronor i vinst.

MISSA INTE: Lista: Här är deltagarna i "Bäst i test" 2025

Andreas Kleerup flickvän – är han tillsammans med Elsa Hosk?

Anderas Kleerup har varit tillsammans med flera kändisar. Bland annat konstnären och tv-profilen Carolina Gynning, "Big Brother"-profilen Linda Rosing, modellen Elsa Hosk och konstnären Sahara Widoff.

– Tjejer är det bästa jag vet, jag tycker om deras väsen och blir helt förtrollad. ”The boss is a she and shall always be”, sa han 2016 i en intervju med Café.



I dag har han en relation med Erika Johnson, enligt Aftonbladet. Även Erika har haft en och annan relation med kändisar då hon har dejtat både låtskrivaren Andreas Carlsson och fotbollsproffset Zlatan Ibrahimovic.

I en intervju med Aftonbladet 2019 berättar Erika Johnson att paret träffades redan 2013 på en fest med gemensamma vänner. Men sen dröjde det till 2019 innan de skulle ta kontakt med varandra på sociala medier. Då hörde Erika av sig för att fråga om hjälp med en musikalisk del av sitt slutprojekt på sin utbildning.

– Vi är tillsammans. Men det var lite av och på där i början, sa hon till Aftonbladet då.



Har Andreas Kleerup barn?

Det stämmer! Han har en son tillsammans med Sahara Widoff. Han berättade 2016 för Café att han och sonen bor i olika städer och därför bara kan ses varannan helg.

– Det bästa jag vet är att somna med min son, det slår allt. Sen att vakna upp, det är en annan fråga. Det är inte i samma kategori, säger han till tidningen och fortsätter:

– Men återigen måste jag ge en eloge till hans mor som har gjort ett fantastiskt jobb, för han är en guldklimp. Han är som jag fast snyggare och smartare.

MISSA INTE: Allt om Lucianoz: Diggiloo, föräldrar, ursprung och dansband

Vem är Andreas Kleerups pappa?

Andreas Kleerup är son till skattekonsulten Jan Kleerup.

Han har berättat för Aftonbladet att de har ett stort gemensamt intresse – att kolla och spela på trav.

– Man får en bunt pengar när man har en hit. Jag tänkte att innan de tar slut ville jag göra något kul av dem. Sedan är det en skön far och son grej, sa han då.



LÄS MER: Allt om Rasmus Johansson: Lön, ålder och Djerf Avenue

Har Andreas Kleerup Instagram?

Det stämmer! På Instagram heter han @Andreaskleerup och har drygt 27 000 följare.