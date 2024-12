Mello-artist inlagd på sjukhus: "Jag är jävligt rädd"

Adam Woods, egentligen Adam Allskog, är känd från både Idol och Melodifestivalen. Han tävlade i TV4:s Idol 2019 men åkte ut i slutaudition. Men det satte inte stopp för artist-karriären.

2023 gjorde han debut i Melodifestivalen med bidraget "Where You Are (Sávežan)" som han framförde tillsammans med Jon Henrik Fjällgren. Det var en lyckad debut då bidraget hamnade på fjärdeplats i finalen. Året därpå deltog han igen men denna gång som soloartist. Men hans bidrag "Supernatural" tog sig dessvärre inte till final.

Adam Woods kändisflickvän

Adam Woods är sedan en tid tillbaka tillsammans med influencern Märtha Rasch som har över 320 000 följare på Tiktok. På plattformen visar hon ofta upp pojkvännen och nu när han är sjuk har hon berättat att detta är den sämsta julafton i hennes liv.

– God jul på er, inte så god jul på mig. Adam ligger fortfarande på sjukhus och mår jättejättedåligt. Både jag och Adam hade sett fram så mycket mot att få fira jul tillsammans, vi skulle på morgonen fira med hans familj och sen skulle vi fira med min familj på kvällen. Men nu blir det som sagt inte så eftersom han är på sjukhus, säger hon i ett klipp.

Därför ligger Adam Woods på sjukhus

För ungefär en vecka sedan blev Adam Woods inlagd på sjukhus. Innan dess hade han åkt in och ut från akuten flera vändor på grund av magsmärtor.

– Det är misstankar om att det är blindtarmsinflammation. Men jag är faktiskt jävligt rädd för jag såg en video på hur man gör (blindtarms-operation) och att man typ river upp magmusklerna och då blev jag skiträdd, sa han då i ett klipp på Tiktok.

Han berättar sedan att hans största rädsla inte är en eventuell operation utan att inte kunnat jobba på grund av att bli sängliggandes vid en operation.

På julafton publicerade han en uppdatering där han berättade att läkarna ännu inte vet vad som står fel till och att han har ännu ondare nu.

– Det här var min första jul helt ensam. Jag har inte kunnat träffa någon för jag har haft så ont att jag bara har legat och skrikit. Jag försöker lägga lock på det här men helt ärligt så har jag legat och gråtit och tyvärr så fortsätter det att bli värre. Ibland undrar jag hur jag ska klara det helt ärligt. Det här är den värsta smärtan jag har upplevt, säger han i klippet.

Under fredagen gjorde han ytterligare en uppdatering på Tiktok där han berättar att han är på bättringsvägen och troligen får lämna sjukhuset under morgondagen.

