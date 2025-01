Ribecka väntar sitt andra barn

Rebecka "Ribecka" Nilsson har över 270 000 följare på Instagram. 2017 var hon med i realityprogrammet "Ex on the beach" och 2021 blev hon stor på sociala medier när hon renoverade en van tillsammans med sin pojkvän, realityprofilen Martin Knutsson. Sedan reste de runt i Europa tillsammans med sin hund.

I dag bor de inte i vanen längre då de 2023 fick dottern Solvej, som nu ska bli storasyster.

Visar upp gravidlyckan

I en video tillsammans med pojkvännen avslöjar hon graviditeten på Instagram.

"I sommar blir Solvej storasyster", skriver hon i inlägget.



Under inlägget har grattis-hälsningarna strömmat in, det är bland annat flera kändisar gratulerar paret.

"Grattis till Solvej", skriver Martin Björk.

"Stort grattis", skriver Mirabell Lundgren.

"Stort grattis finaste ni!", skriver Nicci Hernestig.

"Grattis älsklingar! Så glad för er!", skriver Lisa Borg som också väntar barn.

Kommentarsfältet under Ribeckas inlägg. Foto: Skärmavbild/Instagram/Ribecka

