Peg sågar Girls of Sthlm: "Kanske inte ska göra tv om man.."

Penny Parneviks oväntade ord om Klara Elvgren

– Jag har alltid liksom hälsat, sagt hej, varit bekant med Klara. I loved her even more after the show. Innan så tänkte jag att hon och jag kanske inte är så lika, jag tror inte hon är min cup of tea så och jag kanske inte är hennes, men efter showen – hon är so much fun, säger Penny.