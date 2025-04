Girls of Sthlm premiär – vilket datum börjar det?

Girls of Sthlm har premiär den 4 april 2025, då det släpps två avsnitt. Säsongen utgörs av totalt 6 avsnitt, och två avsnitt kommer varje fredag fram till säsongsfinalen den 18 april.

Visas Girls of Sthlm på Prime Video?

Ja, Girls of Sthlm sänds på Prime Video.

Sänds Girls of Sthlm på tv?

Nej, Girls of Sthlm kommer inte att sändas linjärt.

Vilka är med i Girls of Sthlm?

I Girls of Sthlm, som är inspirerat av den norska förlagan Girls of Oslo, så får vi följa fyra kända influencers i form av A lice Stenlöf, Hanna Friberg, Lovisa Worge och Klara Elvgren.

Alice Stenlöf har berättat om hatet hon får för sin tjej Amani Smith

– Varje dag får jag negativa kommentarer som handlar om min läggning. Eller min flickvän. Eller vår relation. Jag är tacksam över att jag har haft tid att bygga en styrka och självkänsla, och skaffa verktygen så att jag inte låter det dra ner mig. Det känns lite som att jag har fuskat mig igenom det, för att jag inte har formats av homofobi under min uppväxt. Jag har fått tiden att förstå vem jag är utan och samtidigt byggt en styrka, berättade hon för QX.

Hanna Friberg gjorde en bröstförminskning

Hanna Friberg slog igenom som Hannalicious, och blivit känd för både sina vloggar på YouTube och för sina poddar. Hon öppnade också tidigt upp om den bröstförminskning hon gjort via Landstinget.

När hon bodde i New York gjorde hon succé med podden 30's in the city. Hon gör också podden Måndagsvibe tillsammans med Lojsan Wallin.