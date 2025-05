Masked Singer Sverige har blivit ett av landets mest populära underhållningsprogram, och sedan premiären har kändisar som Victoria Silvstedt, Johanna Nordström, Christina Schollin, Elsa Billgren, Joakim Lundell, Fröken Snusk, Tomas Brolin och Per Morberg dolt sig bakom de färgstarka maskerna och dräkterna.

Gissningsleken lockar miljontals tittare, och färsk statistisk från MMS visar att programmet under våren alltid legat över en miljon tittare – oftast kring 1,3 miljoner. Slår man ihop med de som tittar online är siffrorna nästan uppe på 1,8 miljoner.

Måns Zelmerlöw i Masked Singer

Måns Zelmerlöw har blivit rejält omskriven de senaste månaderna. Han befinner sig just nu i en infekterad skilsmässa från sitt ex, skådespelaren Ciara Janson. Han har i en intervju berättat att han tagit kokain. Han har också blivit polisanmäld för relationsvåld. Måns själv har nekat till att han skulle ha varit våldsam.

"Vi tar starkt avstånd från all typ av droganvändning. Det är bra att Måns har tagit tag i sina problem och fått hjälp med sin problematik. Alla 'Masked Singer'-avsnitt är förinspelade och kommer att sändas som planerat, vi har ingen information att det förekommit droger under inspelningen och har heller inte haft anledning att tro det", skrev Malin Knave, exekutiv producent på TV4, till Expressen.

Alla avsnitt med Måns har sänts som planerat, men förra veckan lös Måns med sin frånvaro i panelen och var ersatt av Måns Möller . Detta då Zelmerlöw under den inspelningsdagen var upptagen med Melodifestivalen.

Sedan säsongspremiären av Masked Singer har Måns nämligen bara lagt ut två inlägg på Instagram där han skriver om programmet – en stor skillnad från tidigare år, då han under Masked Singer-perioderna lagt ut flera uppdateringar och bilder, videos och behind the scenes från programmet.