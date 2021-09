Bianca kritiserar Oliver Ingrossos singelliv: "Ingen vill det"

Oliver Ingrosso is single and ready to find himself a little pringle. Men enligt syster Bianca finns det en anledning till att Oliver inte hittar den rätte.

Bianca Ingrosso efter ärliga podcasten: "Sån jävla ångest" Tionde säsongen av Wahlgrens värld har nyligen haft premiär och ännu en säsong ska tittarna få följa med på Wahlgren/Ingrosso-familjens alla upptåg. Denna säsong får vi bland annat se Pernilla Wahlgren, 52, börja dejta sin nuvarande kärlek Christian Bauer, 55. Vi får se Bianca ta sig igenom sitt åttonde break up med Phillipe Cohen, 27 samt att vi även fått bevittna när Christina Schollin, 83, tatuerat sig. Någon som dock, för det mesta, håller sig i bakgrunden är äldsta brodern Oliver Ingrosso, 31. Oliver är Pernillas äldsta barn. Bildkälla: Stella Pictures Oliver har endast skymtats till då och då i serien vilket för det mesta varit under middagar eller högtider.

Men hans frånvaro – den hindrar dock inte familjen att föra honom på tal. Bianca kritiserar Oliver Ingrossos singelliv Under säsongens fjärde avsnitt berättar Pernilla att hon är redo att börja dejta igen och att en av hennes vänner rekommenderat en man som hon nu ska träffa.

Det tittarna inte får se är att dejten hon då ska på är med Christian Bauer, 55, som hon idag är tillsammans med. Pernilla frågar sina barn om råd. Bildkälla: discovery+ Men innan den påtänkta dejten ringer Pernilla sina barn, Benjamin och Bianca för råd om vad de ska sysselsätta sig med första gången de ses.

– Gå och ät lunch, säger Benjamin. – Eller sätt er på en vinbar. Restaurangerna stänger ändå så pass tidigt att det är trevligt att ses lite tidigare och då kan man lika gärna käka lunch, tillägger han i telefonen. Även Bianca är inne på samma spår. – Men kan man inte ta en promenad då?, frågar Pernilla Bianca. – Nej men mamma för i h*lvete. Jag hatar folk som ska ta promenader under dejter, usch, svarar Bianca. – Men Oliver gör ju det hela tiden med sina dejter, svarar Pernilla. – Ja, och se hur bra det går, säger Bianca skämtsamt och syftar då på att Oliver fortfarande är singel. Wahlgrens värld ser du på discovery+. Detta avsnitt sänds på Kanal 5 torsdag 23 september klockan 20:00.