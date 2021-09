De flesta av oss slipper, av förklarliga skäl, läsa våra egna dödsrunor. Men bland kändiseliten är det inte helt ovanligt att behöva nås av den falska nyheten att man gått ur tiden – trots att man är livs levande.

Nyheter24 listar elva kända personer som dödförklarats i förtid.

1. Kanye West påstods ha dött i bilolycka

Året var 2009 när en sajt tillhörande amerikanska Fox News rapporterade att artisten och designern Kanye West, 44, tragiskt gått bort i en bilolycka. Så var inte fallet, vilket dåvarande flickvännen Amber Rose, 37, klargjorde på Twitter.

Kanye West. Foto: Planet Photos/DDP/Stella Pictures

"Den här 'RIP Kanye West'-grejen är inte kul och den är INTE SANN!", skrev en upprörd Rose, enligt MTV, och beskrev det hela som "extremt smaklöst".



2. Whitney Houston påstods ha dött 2001

Sångerskan Whitney Houston, som avled 48 år gammal genom drunkning till följd av hjärtproblem och kokainmissbruk år 2012, dödförklarades redan elva år tidigare.

I september 2001 rapporterade flera amerikanska radiokanaler att stjärnan gått bort i en drogöverdos, vilket resulterade i att gråtande fans vallfärdade till hennes hem. Men Houston var alltså vid liv – men väldigt förvirrad.

Whitney Houston påstods ha gått bort redan 2001. Foto: Matt Sayles/AP/TT

"Jag har precis pratat med Whitney. Hon mår bara bra och förstår inte varför, med allt som pågår i världen just nu, det ska spridas såna här rykten", skrev hennes publicist, och refererade till 9/11-attackerna som skett bara dagar tidigare, enligt ABC News.



3. Britney Spears har "dött" två gånger

Popstjärnornas popstjärna Britney Spears, 39, har påståtts vara död hela två gånger. Den första gången hävdade två radiopratare i USA att Spears, tillsammans med den dåvarande pojkvännen Justin Timberlake, 40, omkommit i en bilolycka i Los Angeles.

Tusentals chockade och oroliga fans ringde till räddningstjänsten för att få uppgifterna bekräftade. De dementerades kort därpå av Spears publicist som, enligt BBC, sa att både Spears och Timberlake var "vid god hälsa".

Britney Spears. Foto: Jordan Strauss/AP/TT

År 2016 dödförklarades Spears ännu en gång – men då på Sony Musics officiella Twitterkonto, som senare visade sig ha hackats, enligt rapporter från CNN.

4. Drottning Elizabeth II dödförklarades i radio

Efter att "God Save the Queen" spelats i en av BBC Radios lokala kanaler i maj 2010 sa programledaren att Storbritanniens drottning Elizabeth II, idag 95 år gammal, hade dött.

I själva verket syftade programledaren på en Facebook-användare som använt sig av drottningens namn, och han menade att det hela hade varit ett skämt.



BBC bad senare om ursäkt för misstaget.

5. Beyoncé påstods ha avlidit under konsert

En fejkad nyhetsartikel började cirkulera i oktober 2016 och denna gjorde gällande att artisten Beyoncé, 40, gått ur tiden.

Mer specifikt påstods hon ha dött under en konsert i Brooklyn och dödsorsaken skulle då ha varit en "kraftig blödning".

Beyoncé. Foto: Frank Micelotta/AP/TT

I samband med detta skapades även en Facebook-sida med namnet "R.I.P. Beyoncé".



"Hon kommer att vara saknad, men inte glömd. Vänligen uttryck era sympatier och kondoleanser genom att kommentera och gilla denna sida", stod det på sidan, enligt International Business Times.

Uppgifterna dementerades senare av sångerskans representanter.

6. Ingvar Kamprad dödförklarades av SR

Ikea-grundaren Ingvar Kamprad, som dog den 27 januari 2018, fick bevittna sig egen dödsruna i november 2017.

Då var nämligen någon hos Sveriges Radio lite väl snabb på tangenterna och råkade basunera ut dödsbudet, som egentligen var ett sparat utkast i händelse av Kamprads död, på Twitter.

Ingvar Kamprad. Foto: Hans Runesson/TT

Familjen Kamprads rådgivare dementerade dödsfallet, vilket Nyheter24 då rapporterade om, och likaså Sveriges Radio som beskrev det inträffade som "mycket beklagligt".



7. Cameron uppgavs vara död – istället för Bowie

När den ikoniska artisten David Bowie avled av cancer vid 69 års ålder i januari 2016 uppstod en miss i brittisk radio.

En nyhetsuppläsare uppgav nämligen att det var den tidigare premiärministern David Cameron, 54, som lämnat jordelivet.

David Cameron. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT

Så var inte fallet, och misstaget rättades till kort därpå, rapporterar The Guardian.



8. Morgan Freeman dödförklaras ständigt

En av de celebriteter vars påstådda död basunerats ut allra flest gånger genom åren är skådespelaren Morgan Freeman, 84.

I ett av fallen, år 2012, blev ett Facebook-inlägg om Freemans "död" viralt, och fick hela 842 000 likes från chockade fans.

"Vår älskade skådespelare Morgan Freeman har avlidit till följd av en brusten artär", gick att läsa i inlägget, enligt Reuters.

Morgan Freeman. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Samma år bemötte Freeman de många ryktena om hans bortgång.

"Jag läser hela tiden att jag har dött. Jag hoppas att de ryktena inte stämmer... Men om de stämmer, då kan jag gladeligen meddela att mitt efterliv verkar vara identiskt med livet jag hade då jag levde", skrev han på sin officiella Facebook-sida, rapporterar Digital Spy.

9. Steve Jobs fick lång dödsruna i förtid

Steve Jobs. Foto: Paul Sakuma/AP/TT

I augusti 2008 var det amerikanska Bloomberg som, enligt Economic Times, gjorde en rejäl blunder. Av misstag publicerade de nämligen en 2 500 ord lång dödsruna om Apple-grundaren Steve Jobs – som inte avled förrän i oktober 2011, vid 56 års ålder.



10. Dwayne Johnson påstods ha dött under inspelning

Skådespelaren Dwayne "The Rock" Johnson, 49, är också en av de kändisar som påståtts ha lämnat oss. I april 2014 rapporterade Global Associated News, på sin Facebook-sida, att Johnson dött under inspelningen av "Fast and Furious 7".

Dwayne Johnson. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Den påstådda dödsorsaken? Skådespelaren uppgavs, enligt International Business Times, ha fallit från en drygt 18 meter hög klippa på Nya Zeeland, vilket alltså inte stämde överhuvudtaget.



11. Tanya Roberts "dog" och dog sedan på riktigt

Det mest förbryllande falska dödsbudet stod förmodligen skådespelerskan Tanya Roberts publicist för i januari 2021.

Han gick nämligen ut med att Roberts, som var känd från "That 70's Show" och Bond-rullen "Levande måltavla", dött ett dygn innan hon faktiskt gick bort. Detta eftersom hennes make trott att hon avlidit och uppgett det för publicisten.

Tanya Roberts. Foto: Byron Purvis/AdMedia/Stella Pictures

Sjukhuset dementerade emellertid uppgifterna, rapporterar Variety, men ungefär ett dygn senare kom alltså det verkliga dödsbudet. Roberts blev 65 år gammal.