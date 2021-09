Nina Glimsell inlagd på sjukhus

Nina Glimsell, 27, har kommit att bli känd som hela Sveriges dokusåpadrottning. Men efter sina säsonger i både Paradise Hotel och Ex on the beach har hon under det senaste året valt att ligga ganska lågt på sina sociala medier.

Under sommaren publicerade hon en bild på en förlovningsring blänkandes på fingret och avslöjade därmed att hon och hennes nya kärlek nu förlovat sig.

Nina Glimsell berättade i somras att hon förlovat sig med sin mystiska pojkvän. Bildkälla: ninaglimsell/Instagram

Vem pojkvännen är har Nina valt att inte gå ut med men Nyheter24 kan avslöja att det inte är någon som tidigare varit med i något TV-program.

Nina inlagd på sjukhus

Efter förlovningen har Nina titt som tätt hållit några frågestunder för sina följare. Bland annat har det ställts mycket frågor om förlovningen, när paret tänkt att gifta sig och så vidare.



Men under de senaste veckorna har det varit tyst ifrån Glimsell vilket fått hennes följare att bli oroliga och många har undrat var hon tagit vägen.

Nina valde därför under tisdagen att ta bladet från munnen och berätta att hon lagts in på sjukhus.

Nina berättade för sina följare att hon legat inne på sjukhus. Bildkälla: ninaglimsell/Instagram

Glimsell berättar att läkarna misstänkt att det varit blindtarmen som spökat men att de inte helt säkert vet vad det är som ställt till det.

"Jag håller på att läka just nu men jag mår bättre och går mot bättringsväg. Tänker positivt så allt kan bli stabilt igen. Därför har jag varit väldigt inaktiv här men nu känner jag att jag kanske orkar komma tillbaka", skriver hon.