Diana Baban om uppbrottet från Ben: "Personen som stod mig närmast har dött"

Ex On The Beach-deltagaren Diana Baban, 29, och Youtubern Ben Mitkus, 26, har efter tre år tillsammans gått skilda vägar. Men det hela var inte ett gemensamt beslut.

Diana och Ben har under de senaste veckorna befunnit sig på resande fot då de bland annat betat av Grekland, Italien och Amsterdam. Titt som tätt har de båda lagt upp romantiska bilder med både pussar, kramar och skratt – vilket gjorde att det kom som en chock för både följare och Diana när Ben från den ena dagen till den andra berättade att han ville avsluta relationen.

I en video berättade Diana hur hon känner efter uppbrottet och bröt då ihop. Bildkälla: Youtube/Instagram

Diana har genom händelseförloppet valt att vara väldigt öppen med sina känslor och berättat om att hon känt sig chockad. Detta gjorde att Ben i sin tur svarade med en lång video på Youtube.



– Det här är tredje gången jag gör slut med Diana. Anledningen till varför jag gjorde slut då är för att jag har ADHD och fungerar på ett helt annat sätt. Många kan anse och tro att jag är en dålig lyssnare men det handlar om att jag kommer ifrån i mina tankar hela tiden. Många gånger när jag och Diana pratar och jag kommer ifrån i tankarna så får jag mycket skit. Det känns tillslut som att min existens stör henne. Bara jag andas blir hon ett svart moln, sa Ben i videon.

Diana Baban: "Jag förlåter allt"

Diana har i sin tur svarat på Bens inlägg och menar att hon inte alls delar samma upplevelser som Ben. Hon har nu valt att försöka blicka framåt och se på det hela som en lärdom samtidigt som att hon i sitt senaste inlägg skriver att hon förlåter Ben. Detta samtidigt som hon även menar att "personen som stått henne närmast dött".

"Efter videon och beteendet som kom så känns det faktiskt som att den som stått mig allra närmast dom här senaste åren har dött. Jag tycker att den här videon vart väldigt fin och beskriver vårat förhållande bra och jag kommer inte komma ihåg oss som nånting fult hur fult det än sluta. Tack för allt, lycka till med allt, du förtjänar allt och jag förlåter allt", skriver hon.



Nu stöttas hon i kommentarsfältet. Ben har inte svarat på inlägget.