Halloween 2021 närmar sig med stormsteg, och många maskeradfester väntar därmed runt hörnet. Men det är inte helt lätt att alltid veta vad man ska ha för utklädnad, eller hur?

Utklädnader för halloween 2021

Nyheter24 ger lite hjälp på traven och listar fem personer eller karaktärer som blev virala under 2021 och som du relativt enkelt kan klä ut dig till under halloweenfestligheterna.

1. Bernie Sanders och de stickade vantarna

Bernie Sanders under presidentinstallationen. Foto: Saul Loeb/AP/TT

Det var i samband med presidentinstallationen i USA som bilden på politikern Bernie Sanders blev viral i form av tusentals memes.



Hitta en brungrå vindjacka, ett blått munskydd och ett par stickade, mönstrade vantar och du är klar för festen.

2. Advokaten med kattfiltret

Under coronapandemin har det skett en hel del pinsamma tabbar under möten via Zoom. Läs mer om det här.

Advokaten i kattfiltret. Foto: Ferrari Press/DDP/Stella Pictures

En som begick just en sådan tabbe, och som blev viral på kuppen, var den amerikanska advokaten Rod Ponton som dök upp på en digital domstolsförhandling med ett kattfilter över sitt ansikte.



Varför inte iklä dig en kostym, införskaffa en kattmask och kanske skapa en fejkad skärmkant med Zoom-logotypen att inta halloweenfesten med?

3. Kim Kardashian på Met-galan 2021

Kim Kardashian på Met-galan. Foto: Splash News/Stella Pictures

Få har missat hur Kim Kardashian, under årets Met-gala, dök upp i en heltäckande svart outfit som blev minst sagt omdiskuterad. Läs mer om det här.



Om andan faller på och du väljer att klä ut dig till stjärnan så är det värt att veta att vissa ansett att utstyrseln är problematisk. Anledningen? Den kan sägas appropriera attribut som liknar den muslimska burkan.

4. Dockan från Squid Game

Dockan i Squid Game. Foto: Netflix

Är du en av de miljontals människor som sett Squid Game, som numera är Netflix mest sedda tv-serie någonsin?

Då är det ju givet att införskaffa en gul t-shirt, en orange klänning, knähöga vita strumpor och sätta upp håret i två tofsar – precis som dockan i leken "Red light, green light".

5. QAnon-schamanen Jake Angeli

QAnon-schamanen Jake Angeli. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT

När kongressbyggnaden Kapitolium stormades den 6 januari i år blev Jake Angeli, även känd som QAnon-schamanen, känd världen över – inte minst på grund av sin unika utstyrsel.

Med ett par horn, en mössa i fejkpäls, lite ansiktsfärg och några fejkade tatueringar kan du enkelt ta dig an halloweenfesten!