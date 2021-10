Följarna rasar på Alice Stenlöf – efter de fått reda på vem hon varit på dejt med

Alice Stenlöf, 24, har på bara några år blivit en av Sveriges största influencers. Idag driver hon ett eget klädmärke och har en Youtube-kanal med hundratusentals följare.

Och det går sannerligen bra för Alice. Alice har tre bolag, varav ett är Alice Stenlöf AB som dragit in tillgångar på över nio miljoner kronor år 2020.

Men trots att det trillar in ordentligt med kosing för Stenlöf så har hon haft lite mer motvind med sina följare. Bland annat är väldigt många fortfarande besvikna över att Alice under pandemiåret varit ute på resor, fortsatt gå ut och festa på klubbar, bjudit in till fest och så vidare.

Alice tillsammans med sin bror på Bond-premiären. Bildkälla: Youtube

Men det stannar inte där.



Några av hennes följare har också påpekat att Alice vloggar på hennes Youtubekanal inte riktigt håller vad de lovar och att hon använder sig av så kallad "clickbait". Senast var på hennes sista video.

"Vi gillar dig men..."

Alice döpte nämligen sin video till "Min bästa dejt någonsin", vilket snabbt gjorde hennes följare nyfikna i och med det varit väldigt mycket tissel och tassel kring hennes kärleksliv. Detta då hon nyligen fångats på bild tillsammans med sitt ex Jireel.



Men det var därför det blev lite utav ett antiklimax när följarna redan efter fem minuter fick reda på att det var hennes tvillingbror som var hennes mystiska dejt.

Alice Stenlöfs följare drar sig inte för att kasta ordentliga kängor. Bildkälla: Youtube

Alice berättade även att hon varit ute på klubb och dansat och att det var "första natten" efter att restriktionerna släpptes. Detta var inte direkt någonting som hennes följare lät gå under radarn



"Du har aldrig följt restriktionerna", kommenterade en följare.

Alice har ännu inte svarat på kritiken.



Ramaskri bland fansen efter Stenlöfs möte med Chris Brown

För ett par månader sedan hamnade Alice i blåsväder på nytt efter att hon haft en liten storytime på sin Youtubekanal. I den berättade hon bland annat om en av sina resor hon gjort under sommaren, och då om en mycket specifik kväll då hon hamnat hemma hos en världsstjärna på efterfest.

Världsstjärnan var ingen mindre än Chris Brown, som flertalet gånger anmälts och blivit dömd för misshandel, bland annat 2009 efter att ha misshandlat dåvarande flickvännen Rihanna i en bil.

Rihanna och Chris Brown år 2008. Bildkälla: Stella Pictures

– Vi hamnade i en taxi med Chris Browns privata chaufför som körde oss hem till Chris. Chris möter oss sedan i dörren och säger "love your dress" och jag ba "love your song". Skittrevlig kille som bara ville dansa och sjunga. Han är precis som man tror att han är, berättade Alice då.

Med tanke på vad Brown blivit dömd och anklagad för så ansåg många av Alice följare att det var väldigt osmakligt av henne att både hylla stjärnan men att även välja att åka hem till honom på efterfest.

De påpekade även att det var konstigt av Alice att vilja åka hem till en man som dömts för kvinnomisshandel strax efter att hon själv blivit misshandlad av en man.

Alice valde efteråt att klippa bort Chris Brown-storyn från sin video.