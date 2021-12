Trassel, sorg och skandaler – här är Abba-medlemmarnas kärleksliv

Under 2021 dundrade Abba-kvartetten in i hela svenska folkets hjärtan på nytt.



I början av november släpptes det efterlängtade albumet "Voyage", med hits som "I still have faith in you" och "When you danced with me".

Foto: Baillie Walsh/TT

Under åren som gått har gruppmedlemmarna Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid Lyngstad hamnat i en del trassliga, och ibland sorgliga kärlekshistorier.



Nyheter24 har samlat några av dem!

Björn Ulvaeus träffade ny fru – på en vecka

Att Abba-Björn och Agnetha var gifta under åtta år på 70-talet, det är det nog inte många som har missat.

Men framåt slutet blev det svårare för paret att komma överens. Enligt Björn ville Agnetha vara hemma mer med deras gemensamma barn, medan han ville satsa på den gemensamma musikkarriären.

På juldagen 1978 flyttade Agnetha ut. Bara en vecka senare befann sig den nyblivne ungkarlen Björn på en nyårsfest hemma hos bandkollegorna Anni-Frid och Benny. En av gästerna var ingen mindre än Lena Källersjö – och han föll pladask.

Björn och hustrun Lena. Foto: TT/Anders Wiklund

– Vi blev verkligen blixtkära. Så konstigt att man är ungkarl i en vecka och sedan bara trillar dit direkt. Men det måste ju ha varit rätt eftersom vi fortfarande är lyckligt gifta efter så många år, har Björn berättat för DN om hustrun Lena, som idag heter Ulvaeus i efternamn.



Paret har nu varit gifta i 39 år. Är det rätt så är det lätt, eller hur är det man brukar säga?

Agnetha Fältskog dejtade sin tidigare stalker

När Gert van der Graaf såg Abba uppträda i Eurovision Son Contest 1974, bara åtta år gammal, blev han besatt av Abba i allmänhet och sångerskan Agnetha Fältskog i synnerhet.

Foto: Suvad Mrkonjic/NTB SVERIGE/TT

I början av 90-talet flyttade Gert från hemlandet Nederländerna till en gård i närheten av Agnethas hem. Målet var att komma henne närmare – och efter ett ihärdigt brevskrivande stötte de på varandra under en promenad på Ekerö.



Kärlek uppstod efter en tid och de blev tillsammans under 1997.

Agnetha dumpade holländaren år 1999 – men då började han terrorisera henne. Enligt uppgifter från Expressen ska Gert van der Graaf ha förföljt henne på promenader, rotat i hennes brevlåda, väntat vid hennes uppfart och terroriserat hennes telefon dygnet runt.

Foto: Christine Olsson/TT

Han dömdes till besöksförbud och utvisning år 2000, men kunde så sent som juni 2003 gripas av polis i närheten av hennes hem.



"Jag älskar henne fortfarande. Jag glömmer aldrig", sa han kort efter gripandet, enligt uppgifter från Expressen.

Sedan dess har det varit knäpptyst på kärleksfronten för Agnetha.

Anni-Frid Lyngstad blev prinsessa och änka

Liksom sina bandkollegor var Benny och Anni-Frid också gifta under ett fåtal år. De skiljde sig 1981 och efter det levde Anni-Frid ensam, tills hon träffade prins Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen.

Anni-Frid Lyngstad och prins Ruzzo. Foto: Hans T Dahlskog/TT

De gifte sig 1992 – ett giftermål som gjorde Anni-Frid till både prinsessa och grevinna av Plauen.



Den kungliga maken var god vän till den svenska kungen Carl XVI Gustaf, och under åren som gifta spenderade Abba-ikonen och prins Ruzzo mycket tid tillsammans med det svenska kungaparet, enligt uppgifter från Svensk Dam.

Ann-Frid och väninnan Drottning Silvia. Foto: Gunnar Seijbold/TT

Men den lyckliga kärlekshistorien fick ett abrupt slut. År 1999 avled prins Ruzzo i cancer – bara ett år efter att Anni-Frids dotter Ann Lise-Lotte Casper omkommit i en bilolycka i USA, blott 30 år gammal.

– En obegriplig sorg. Man känner så där att man inte kan överleva knappast, sa Anni-Frid Lyngstad när hon medverkade i SVT-programmet "Vänligen Lars Lerin" 2016.

Sedan 2008 lever Anni-Frid med sambon Henry Smith, greve av Hambleden.

Benny Andersson träffade kärleken – när han var gift

Benny Andersson har levt ett tryggt kärleksliv tillsammans med sin hustru Mona Nörklit, tidigare programledare för Kulturnyheterna, i över 30 år.

Foto: Maja Suslin/TT

De gifte sig 1981, redan samma år som Benny och Anni-Frid skiljde sig. Och faktum är att de blivande makarna träffades för första gången på en fest, när Benny fortfarande var gift med bandkollegan.



– Jag var gift med Frida då och inte intresserad av att spela under täcket så det tog tre fyra månader innan det blev Mona och jag, berättar Benny Andersson i en intervju med tidningen Vi.