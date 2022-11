"Idol"-Sebastian: Förlorat mina tävlings-syskon

Förutom nedan nämnda tillkommer hemliga låtval av juryn som avslöjas i programmet.

Luka Nemorin – "Bruises" av Lewis Capaldi

Nike Sellmar – "With a little help from my friends" av The Beatles, i Joe Cockers version

Klara Almström – "Hopelessly devoted to you" av Olivia Newton-John

Ida Hallquist – "Hatar dig" av Daniela Rathana

Albin Tingwall– "How am I supposed to live without you" av Michael Bolton

Sebastian Rydgren – "Holding out for a hero" av Bonnie Tyler