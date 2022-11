Ida får lämna "Idol"

Fakta: Finalisterna i "Idol" 2022 Nike Sellmar, Piteå Luka Nemorin, Kristinehamn Sebastian Rydgren, Järfälla Klara Almström, Spånga Albin Tingwall, Sigtuna (Ida Hallquist, Bromma, åkte ut vecka 6) (Julien Keulen, Stockholm, åkte ut vecka 5) (Ruby Lindén, Skövde, åkte ut vecka 5) (Caroline Ellingsen, Svedala, åkte ut vecka 3) (Carmen Toubia, Habo, åkte ut vecka 2) (Vera Arkelid, Berlin, åkte ut vecka 1)

Dessutom har juryn valt en låt som idolerna skulle ha möjlighet att glänsa i. Och glänste gjorde framför allt Nike Sellmar som dels fick beröm för det egna låtvalet, The Beatles "With a little help from my friends" i Joe Cockers version, och i Alexander Kronlunds val "Celebrity skin".

— Vilken dröm, det krävs både stjärnstatus och attityd och det har du, sade Anders Bagge.

— Jag saknar ord för vilken stjärna du är, sade Kishti Tomita.

Luka Nemorin hängde löst under kvällen men lyckades ta sig vidare i tävlingen.

Sebastian Rydgren fortsatte på 80-talsspåret som blivit lite av hans signum i tävlingen. Hans tolkning av Bonnie Tylers "Holding out for a hero" kallade Anders Bagge "stadig som en ek".

Däremot fick inte Albin Tingwall samma bifall för sin Michael Bolton-ballad.

— Släpp åttiotalet, du måste välja modernare låtar, tyckte Katia Mosally.

Klara Almström hyllades av juryn för sina två framträdanden med låtar av Olivia Newton-John och Eva Cassidy.

— Jag respekterar att du gör det du älskar, sade Anders Bagge och fällde en tår.

När tittarnas röster hade räknats ihop stod Luka Nemorin och Ida Hallquist kvar sist och till slut var det Ida som tävlat klart i "Idol".