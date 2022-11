Roberta Flack har ALS – kan inte sjunga

Den amerikanska sångerskan Roberta Flack, känd för klassikern "Killing me softly with his song", har sjukdomen ALS.

På grund av hennes diagnos är det nu "omöjligt att sjunga och inte lätt att tala, men det kommer att krävas mycket mer än ALS för att tysta den här ikonen", skriver en representant för Grammisvinnaren i ett pressmeddelande som citeras av Billboard. Tillkännagivandet kommer bara några dagar före premiären av filmen "Roberta" på dokumentärfilmfestivalen Doc NYC. Filmen ger en intim inblick i Flacks liv och berättar historien om pianoläraren som blev inflytelserik sångerska. "Killing me softly" vann två Grammisar 1974 för årets skiva och bästa kvinnliga popsång. Nästa år är det 50-årsjubileum för albumet och skivbolaget Rhino Records planerar då en minnesutgivning av skivan. Roberta Flack, 85, valdes förra året in i Women songwriters hall of fame, en kvinnlig motsvarighet till Songwriters hall of fame som organisationen menar negligerar kvinnliga kompositörer. ALS, eller amyotrofisk lateral skleros, är en progressiv sjukdom som gör att armar och ben gradvis blir förlamade. Förmågan att prata och svälja påverkas även hos många.