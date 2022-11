Lisa Miskovsky släpper ny musik och turnerar

Ett första smakprov i form av singeln "Jag som vann" finns ute redan nu. Låten är en svensk version av hennes Melodifestivalbidrag "Best to come" med fri svensk översättning av Annika Norlin.

Turnéplan: 16/3 Skellefteå, 17/3 Östersund, 18/3 Sundsvall, 24/3 Uppsala, 25/3 Gävle, 26/3 Stockholm, 19/4 Göteborg, 21/4 Malmö, 5/5 Luleå, 6/5 Umeå.