Svenne Hedlund död

Fakta: Svenne Hedlund Sven Ove "Svenne" Hedlund föddes 1945 i Solna. Arbetade som busskonduktör innan han slog igenom som sångare i Hep Stars på 1960-talet. Bildade duon Svenne & Lotta tillsammans med hustrun Charlotte Walker, som har artistnamnet Lotta Hedlund och som han var gift med fram till 2014. Tävlade i Melodifestivalen 1975 med "Bang en boomerang". Från 2005 gjorde Svenne Hedlund även shower tillsammans med The Cadillac Band, där han bland annat spelade Elvislåtar.

Svenne Hedlund avled under lördagsmorgonen på Värnamo lasarett, enligt Enbom efter att inte ha tillfrisknat från covid-19 som artisten drabbades av tidigare i höst.

Enbom har arbetat med Svenne Hedlund i över 40 år, och minns en "vänlig människa som inte tog särskilt mycket plats":

— Han och väldigt mjuk som person, en god människa, säger han.

Artistparet Svenne och Lotta Hedlund i skivstudion 1970.

Svenne Hedlund var bland annat medlem i Hep Stars, tillsammans med bland andra Benny Andersson. Bandet hade sin storhetstid på 1960-talet och hits som "Cadillac", "Sunny girl" och "Wedding" gjorde Svenne Hedlund till tonårsidol.

När Hep Stars firade 50 år 2014 berättade Svenne Hedlund för TT om idolhysterin som rådde under bandets storhetstid. Vid ett tillfälle när Svenne Hedlund försökte fly undan en hop av anstormande tonårsflickor bröt han benet:

— Man fick passa sig för de slet i håret och de slet i kläderna. De skulle ju ha souvenirer och så, berättade han då.

Framgångsrik duo

Svenne Hedlund utgjorde även andra halvan av duon Svenne & Lotta tillsammans med dåvarande hustrun Charlotte Walker, som även hon var medlem i Hep Stars.

Svenne & Lotta släppte tolv album och en lång rad singlar. 1975 tävlade de i Melodifestivalen med bidraget "Bang en boomerang". Låten kom på tredje plats och blev en internationell framgång.

Även Björn Ulvaeus jobbade under en period tillsammans med Svenne Hedlund.

— Han var Sveriges största pop-idol ett tag under 60-talet med Hep Stars. Efter det turnerade jag i några år med honom, hans fru och Benny, säger han i TV4:s "Nyhetsmorgon".

Även på senare år turnerade Hedlund med en Hep Stars-jubileumsturné, dock som enda kvarvarande ursprungsmedlem.

Ska hyllas

Senare i december skulle Svenne Hedlund ha spelat en rad spelningar på Intiman i Stockholm, som ett avslut på nostalgiturnén "Hits of the 60's" som han under hösten gjorde med bland andra Clabbe af Geijerstam och Lennart Grahn. Eftersom Hedlund var sjuk en tid innan sin bortgång var det sedan tidigare klart att Little Mike Watson skulle ersätta honom på turnén.

— Nu är det så färskt så det är lite svårt att tugga i sig och sortera det hela, men på något sätt kommer vi att göra en hyllning till Svenne, säger Joffe Enbom.

Svenne Hedlund blev 77 år.