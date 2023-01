Veckans film och serier – ockulta mord på West Point

FILM (premiär 6/1).

"The pale blue eye" (Netflix).

Året är 1830. Polisen Augustus Landor har lämnat New York och flyttat ut på landet när kommendanten för krigshögskolan West Point ber honom om hjälp för att lösa mordet på en kadett med ockulta förtecken. Landor får hjälp av självaste Edgar Allan Poe (kriminalromanens fader) med att lösa fallet.

Poe var faktiskt i verkliga livet inskriven på West Point innan författarkarriären tog fart. Christian Bale spelar huvudrollen i den här kriminalthrillern regisserad av Scott Cooper. Gillian Anderson och nya brittiska stjärnskådespelarna Harry Lawtey ("Industry") och Lucy Boynton ("Harry Palmer") syns i biroller.

"Operation fortune: Ruse de Guerre" (bio).

Hemlige agenten Orson Fortune (Jason Statham,) tar hjälp av känd Hollywoodstjärna (Josh Hartnett) för att komma åt fruktad vapenhandlare (Hugh Grant). Guy Ritchies senaste komiska actionfilm får nu starkt försenad sin biopremiär.

Paul McCartney berättar om Abbey Road-studion i dokumentären "If these walls could sing". Pressbild.

"If these walls could sing" (Disney+).

Efter succén med Beatlesfilmen "Get back", kommer en dokumentär om deras studio Abbey Road, gjord av Mary McCartney. Fri från skvaller, men många kända musiker, med hennes pappa Paul i spetsen, berättar minnen.

Övrig premiär:

"En sång för min dotter" (bio).

Spanskt familjedrama av debuterande regissören Alauda Ruiz de Azúa.

Angela Bundalovic som Miu, huvudpersonen i Nicolas Winding Refns mörka Köpenhamnsthriller. Pressbild.

SERIER

"Copenhagen cowboy" (5/1, Netflix).

Den danske Hollywoodregissören Nicolas Winding Refn är tillbaka i sina "Pusher"-trakter för en karaktäristiskt mörk serie om udda existenser – och grisar – i Köpenhamns undre värld där kvinnor från Balkan blir utsatta för människohandel och prostitution. Men en dag slår den mystiska Miu tillbaka med superkrafter som många vill åt.

"Welcome to Chippendales" (11/1, Disney+).

Den mörka baksidan av manlig striptease på 70-talet bildar fond för den här dramaserien om mannen som skapade Chippendales och hans rival som försökte ta över verksamheten. Kumail Nanjiani och Murray Bartlett (hotellchefen i första säsongen av "White Lotus") spelar huvudrollerna.

Övriga premiärer:

"The rig" (6/1, Prime Video).

En mystisk dimma gör arbetarna på en oljeborrplattform avskärmade från resten av världen i denna brittiska thrillerserie.

"Den som dräper – Mörkret" (8/1, Viaplay)

I den tredje säsongen av den danska kriminalserien hittats ett medelålders par brutalt mördat utanför sitt hem.

"Agatha Christie – varför bad de inte Evans?" (10/1, TV4).

Miniserie baserad på Christiedeckare från 1934 med Will Poulter, Hugh Laurie och Emma Thompson.

"Vikings: Valhalla" (12/1, Netflix).

Andra säsongen om Leif Eriksson och hans syster Freydis (Frida Gustavsson) äventyr på 1000-talet.